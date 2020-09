Kristina Mladenovic a perdu 7-5, 6-3 mardi au 1er tour contre Laura Siegemund. Rien d'exceptionnel dans l'absolu, mais ce qui confère son caractère particulier à cette déception, c'est que la Française aurait dû remporter le 1er set 6-1.

A vrai dire, elle l'avait même remporté puisque, sur sa première balle de set, à 5-1, elle a délivré une amortie parfaite, que son adversaire n'a pu remettre à temps. La balle avait doublé, mais l'arbitre, ne l'ayant pas vu, a accordé le point à Siegemund. Ce qui aurait pu (aurait dû ?) n'être qu'une péripétie fut le point de départ d'un nouveau scénario cauchemardesque pour Mladenovic.

A Flushing Meadows, lors du dernier US Open, elle avait mené 6-1, 5-1 service à suivre au 2e tour contre la Russe Varvara Gracheva. Elle avait même obtenu quatre balles de match à 5-2, avant de s'incliner 1-6, 7-6, 6-0. Cette fois, "Kiki" n'a pas bénéficié de balles de match, mais a tout de même gaspillé six balles de set. Mais elle n'a pu se sortir de la tête cet incident arbitral et, après la rencontre, c'est bien ce moment qui a occupé l'essentiel de la conversation lors de sa conférence de presse.

"J'ai essayé de rester calme, de ne pas trop me plaindre"

"Je pense que l'arbitre est la seule personne sur le Central à ne pas avoir vu que la balle avait doublé, a pesté Mladenovic. C'était une balle de set, ça aurait dû faire 6-1 donc, oui, on peut parler de tournant. Je veux dire, ça aurait dû faire 6-1... J'ai essayé de rester calme, de ne pas trop me plaindre. De toute façon, on ne peut rien y faire. Bravo à elle pour être restée dans le match et avoir su revenir petit à petit au score. J'ai un peu perdu ma concentration, peut-être mis un peu moins d'intensité après ça."

Kristina Mladenovic a donc perdu sept jeux d'affilée à compter de cette "drôle" de séquence, et si elle s'est accrochée jusqu'à 3-3 dans le second set, le ressort semblait cassé et sa défaite avait quelque chose d'inéluctable. Cruel écho à la débandade new-yorkaise, mais la Française a refusé d'établir un parallèle entre les deux matches : "A New York, je n'avais pas réussi à gagner ce 2e set. Là, j'avais le 1er bien en poche.Je n'ai juste pas eu de chance que l'arbitre ne fasse pas son travail. Je ne dis pas que j'aurais gagné le match. Mais franchement, j'étais plutôt en jambes, j'étais bien."

Laura Siegemund, 66e à la WTA, a donc profité de la situation, sans dire un mot sur ce fameux point. Aurait-elle pu ou dû le signaler à l'arbitre et offrir le point, et le set, à son adversaire ? "Si elle avait fait ça, elle aurait été la joueuse la plus fair-play de tout le circuit, sourit Mladenovic. Malheureusement, elle ne l'a pas fait. Je n'attendais pas qu'elle le fasse, mais si ça avait été le cas, elle aurait eu tout mon respect. Mais elle n'est pas responsable. Il n'y a pas à lui en vouloir et l'arbitre est la seule qu'il faut blâmer sur ce coup."

"L'erreur est humaine, mais je ne comprends pas trop comment cela peut échapper à l'arbitre"

Elle-même ne sait d'ailleurs pas ce qu'elle aurait faire dans la situation opposée. "C'est dur à dire, admet-elle. Honnêtement, je ne sais pas. Mais, ce n'est pas à elle de me donner le point. C'est surtout à l'arbitre de faire son travail correctement." Et elle a d'autant que de mal à digérer que, de son point de vue, le jugement était limpide, et simple. "L'erreur est humaine, mais je ne comprends pas trop comment cela peut échapper à l'arbitre, qui est censée être concentré sur la balle, regrette encore la Française. C'était une amortie, c'était lent. J'arrête le point, ça se voit."

Et Mladenovic d'insister : "Non seulement elle (l'arbitre) ne voit pas que cela double, ensuite, elle ne comprend pas que l’effet rétro que mon adversaire joue derrière n'est mathématiquement pas possible, s'il n'y a pas eu un deuxième rebond. Troisièmement, je pense que même la réaction de mon adversaire, qui était étonnée qu'il n'y ait pas eu d'annonce, ça fait trois erreurs, en l'espace d'une fraction de seconde. Je ne comprends pas."

L'arbitrage vidéo pourrait-il solutionner ce type de problèmes ? Avec un système de challenge ? "Ce serait génial, ça nous éviterait des scénarios tristes comme celui que j'ai vécu aujourd'hui, juge-t-elle. C'est vraiment dommage que l'on en arrive à un point où l'on aimerait bien remplacer l'être humain par la caméra, vu les erreurs qu'ils peuvent commettre. C'est vrai que parfois, il y a des désaccords de marque etc. Mais là, c'est beaucoup. Et c'est dommage, oui, vraiment, qu'il n'y ait pas de caméra. C'est la première chose que je lui ai dite, j'espère qu'elle regardera le Replay. Malheureusement, elle, elle va continuer Roland-Garros, moi, je ne continuerai pas."

Un peu blasée, Mladenovic veut faire le dos rond, mais elle aimerait bien passer à autre. Elle essaie de se montrer philosophe : "Je ne sais pas trop quoi dire, juste me demander pourquoi, pourquoi ça arrive, pourquoi cet enchaînement de mauvais sorts, si on peut l'appeler comme ça. Honnêtement, si ça peut arriver en 2020, tant mieux, comme ça, on est débarrassés, que l’on passe à autre chose."

