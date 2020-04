Rafael Nadal reste mobilisé pour aider ses compatriotes face au coronavirus. Alors que près de 15 000 Espagnols ont perdu la vie depuis le début de l'épidémie, le Majorquin, avec son ami Pau Gasol, a été à l'origine d'un mouvement de solidarité du sport espagnol autour du hashtag #NuestraMejorVictoria ("notre plus grande victoire" en français) dont l'objectif était de réunir 11 millions d'euros pour la Croix-Rouge espagnole.

Depuis, de nombreuses initiatives ont fleuri comme celle de la ligue espagnole de basket-ball qui a lancé une mise aux enchères solidaire d'accessoires de stars du sports. Et mercredi, Nadal a ainsi dévoilé l'objet lui appartenant à acquérir sur la plate-forme eBay.

" "C'est un maillot qui compte beaucoup pour moi" "

"J'ai décidé de donner le maillot avec lequel j'ai gagné Roland-Garros en 2019", a-t-il annoncé dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. "Je ne sais pas si c'est exactement celui que je portais quand j'ai soulevé la coupe, mais un des quatre ou cinq que j'ai portés pendant la finale. C'est un maillot qui compte beaucoup pour moi, j'espère que vous lui accorderez de la valeur et que les enchères seront les plus hautes possibles pour aider tous les gens qui souffrent et ont besoin de notre soutien", a ajouté Nadal.

A noter que 30 objets ou accessoires étaient déjà mis aux enchères et qu'ils seront 77, dont ce maillot, à partir de ce mercredi soir (20h45, heure locale) jusqu'à samedi soir (20h45). Pau Gasol participe également à l'opération puisque les chaussures de sport avec lesquelles il est allé chercher une médaille de bronze pour l'Espagne à l'Euro de basket-ball 2017 font partie du lot.