Tout au long du week-end, Eurosport.fr vous propose de vous replonger dans la saga Rafael Nadal à Roland-Garros. Un tournoi dans lequel, en près de quinze ans, il a redéfini les contours du concept de domination. Cette odyssée de la terre ne ressemble à aucune autre, parce que défier l'Espagnol dans son antre parisien constitue le défi ultime du tennis moderne.

Un printemps sans Roland-Garros, pour qui aime le tennis, c'est un peu le "Chagrin d'amour" des Inconnus. C'est comme la mer sans les vagues, comme les vagues sans l’écume. Comme si Roméo n'aimait plus Virginie. Expérience un peu amère. Viendra aussi un jour où nous revivrons un Roland-Garros sans Rafael Nadal et, là aussi, les premiers temps, il manquera quelque chose.

Jamais, dans l'histoire du tennis, un tournoi n'aura été à ce point lié à un de ses champions. Cela tient au palmarès hors normes de l’intéressé, évidemment, mais aussi à l'empreinte globale de l'Espagnol sur terre battue. Puis à des petits détails, comme le fait que, cerise sur son gâteau d'anniversaire, Nadal soit né un 3 juin. Le rituel du "feliz cumpleaños Rafa" en plein Roland a aussi contribué, même de manière anecdotique, à faire de cette quinzaine "sa" quinzaine.

Il serait injuste et absurde de résumer Rafael Nadal à Roland-Garros ou même à la terre battue. Il a trop accompli par ailleurs pour cela. Mais le tournoi parisien aura toujours constitué l'épicentre de sa carrière. Son premier titre, ce fut ici. Ses douze couronnes, total presque surréaliste, inimaginable il y a quinze ans, et toujours difficile à appréhender aujourd'hui. C'est aussi le seul tournoi du Grand Chelem qu'il n'a jamais manqué depuis 2005, quand il a déclaré forfait au moins deux fois dans chacune des trois autres levées majuscules sur la même période. Nadal, ce n'est pas que Roland-Garros, mais c'est d'abord Roland-Garros.

Parce que le tennis sera toujours plus grand que la somme de ses légendes, l'après-Nadal ne manquera ni de sel ni d'intérêt. Au contraire, il en aura peut-être davantage. Mais ce sera la fin d'une époque. Il y a trois ans, dans le Long Format que nous avions consacré au règne parisien du Majorquin, nous avions écrit ceci :

"Depuis 2005, les Internationaux de France et la terre battue sont entrés dans l'époque Nadal. Rafael de Manacor a fait sien ce territoire, et son règne, par son ampleur et sa durée, recèle quelque chose d'unique. Oui, Rafael Nadal est en train de laisser une empreinte comme jamais un joueur n'en avait posé sur un rendez-vous majeur. Pas même Federer et Sampras à Wimbledon. Pas même Djokovic en Australie. Jamais un champion n'aura à ce point monopolisé une surface. (...) Rafael Nadal nous accompagne, à moins que ce ne soit le contraire, depuis douze ans. On l'a connu gamin et déjà triomphant, à tout juste 19 ans. On le retrouvera encore cette année, fringant trentenaire. Et toujours dans la peau de l'homme à battre."

Tout ceci est plus vrai que jamais, d'autant que, depuis, Nadal a ajouté trois branches à son arbre terrien, renforçant plus que jamais ce sentiment. La decima est passée par là et le voilà donc à la tête d'un palmarès inégalé à l'échelle du tennis dans un seul et même tournoi.

Regarder jouer Rafael Nadal sur terre battue et, plus encore, l'affronter, voilà l'expérience ultime du tennis moderne. Non qu'il soit simple de se coltiner Roger Federer sur gazon ou Novak Djokovic n'importe où, mais cette équation-là a quelque chose de plus, que les statistiques traduisent : 120 matches joués en trois sets gagnants sur terre dans sa carrière, 118 victoires.

Pour son livre Facing Nadal : Symposium of a champion, le journaliste Scoop Malinowski a interrogé plus d'une cinquantaine de joueurs qui ont croisé ou observé l'Espagnol sur les courts. Il en ressort deux évidences : il est un combattant d'une nature différente, le plus grand guerrier tennistique des temps modernes, et il est, à part peut-être pour un Novak Djokovic au sommet de son expression, presque inabordable sur terre battue sur la distance des cinq sets.

"Je l'ai affronté à Paris. C'est peut-être le plus grand défi imaginable, non seulement en tennis, mais dans le tout sport actuel", témoigne ainsi Dominic Thiem, stoppé ces trois dernières années par Nadal à Roland-Garros, deux fois en finale et une autre en demie. Novak Djokovic ne dit pas autre chose. Et Roger Federer serait assez mal placé pour les contredire.

Stefan Kozlov, lui, n'a jamais croisé Nadal en finale à Roland-Garros. Il ne l'a même jamais affronté en compétition. Mais il raconte dans ce livre une anecdote qui permet de comprendre à quel point la découverte du lift nadalien forme une expérience pas comme les autres. C'était à Miami, en 2014 :

Un des trucs les plus dingues que j'ai pu ressentir sur un court, pour être franc. Les premières minutes, la balle m'échappait systématiquement, elle ne ressortait pas de mes cordes, à cause de son spin. Je ne sais pas si tout le monde ressent ça ou si c'était juste moi. Mais ces cinq premières minutes d'entraînement avec Rafa, c'était vraiment unique en termes de sensations. Le lendemain, on a refait une séance, et je m'étais habitué. J'ai vécu un des meilleurs entraînements de ma vie.

Et dites-vous que Kozlov a vécu cette expérience sur dur. Sur terre battue, pendant au moins trois sets, la difficulté s'en trouve décuplée.

Juan Monaco en sait quelque chose. L'Argentin, ami proche du Majorquin, a reçu de sa main gauche une terrible correction en huitièmes de finale en 2012 (6-2, 6-0, 6-0). Lui non plus ne voit rien de comparable avec ce défi-là : "affronter Rafa sur terre battue, c'est un moment très particulier. Une souffrance et une expérience unique en même temps. Pour gagner un point contre lui sur cette surface, il faut déployer des efforts d'une nature différente. Alors, un jeu, un set, un match entier, je vous laisse imaginer."

Sans le savoir, lors du live organisé cette semaine avec Jo-Wilfried Tsonga, Gaël Monfils a quasiment paraphrasé l'Argentin : "Les amis, vous ne vous rendez pas compte de la violence physique de ses balles et de l'intensité qu'il met ! Il impose un truc incroyable, hors du commun. C'est un niveau au-dessus." C'était vrai il y a quinze ans, il y a dix ans, il y a cinq ans, et ça l'est toujours. Certaines choses sont immuables.

Pour ce qu'il a accompli, ce qu'il incarne, ce qu'il dégage, Rafael Nadal méritait bien que nous lui consacrions un week-end entier dans ce qui aurait pu, encore une fois, être "sa" quinzaine. En attendant, espérons-le, de profiter à nouveau de ce privilège à l'automne.

