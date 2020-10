Les tops

Le tournoi de Ferro, futur n°1 française

Roland-Garros Zverev : "Je n'ai pas le Covid" IL Y A UNE HEURE

La Française n'a pas tenu la distance face à Sofia Kenin, beaucoup plus fraîche physiquement pour combattre. Malgré cette fin en queue de poisson, le reste de son tournoi est plutôt positif. La protégée d'Emmanuel Planque a dû batailler lors de ses trois premiers tours, mais à chaque fois elle a réussi à trouver le moyen de s'en sortir en développant un tennis intelligent et plutôt engagé. Classée 49e mondiale avant ce Roland-Garros, elle va gagner huit places et s'installer à la 41e position après le tournoi, juste devant Caroline Garcia. Et oui, Ferro va devenir la n°1 du tennis tricolore chez les dames.

Ferro était au bout du rouleau : les temps forts de sa défaite contre la coriace Kenin

Kvitová, 8 ans après

Huit ans que Petra Kvitová n'avait pas joué un quart de finale à Roland-Garros. La double vainqueur de Wimbledon (2011, 2014) n'était plus allée aussi loin à Paris depuis l'édition 2012 où son parcours s'était arrêté en demi-finale. Une plombe donc. Pourquoi c'est fort ? Parce que la Tchèque avait repris la raquette à la Porte d'Auteuil en mai 2017, plusieurs mois après avoir été gravement blessée à la main après une intrusion à son domicile. Pas toujours heureuse à la Porte d'Auteuil, la gauchère a mis Paris dans son coeur.

Le 1er set de Djokovic - Khachanov

Les deux hommes ont proposé du très beau tennis lors de ce premier acte sous le toit du court Philippe-Chatrier. Malgré son manque de contrôle, qui est la limite de son jeu, le Russe a fait ce qu'il fallait pour bousculer le n°1 mondial. Mais comme souvent face à Djokovic, l'adversaire ne réussit pas à aller au bout de son entreprise. Le Serbe l'a reconnu : Khachanov a proposé une très belle opposition dans l'ensemble, faisant même jeu égal par moment. Facile de cibler quand : c'était lors de ce premier set. Il restera le plus beau moment de ce duel bouclé en trois sets par Djoko.

Highlights | Novak Djokovic - Karen Khachanov

Siegemund, un quart sur le tard

Elle n’est pas très connue du grand public. D’ailleurs, nombreux sont ceux qui ont découvert Laura Siegemund lors de ce 1er tour polémique face à Kristina Mladenovic. L’Allemande aurait alors dû perdre le premier set 6-1, si l’arbitre n’avait pas fait une erreur en oubliant un double rebond. Au lieu de ça, la 66e joueuse mondiale a inversé la tendance, profitant de la fébrilité adverse. Elle a ensuite pris confiance, renversant au passage sa compatriote Julia Goerges (1-6, 6-1, 6-3) et la tête de série 13 Petra Martic (6-7, 6-3, 6-0). En 8e, c’est l’Espagnole Paula Badosa qui a fait les frais de sa montée en puissance. A 32 ans, Siegemund jouera son premier quart de finale en Grand Chelem. Comme quoi tout vient à point à qui sait attendre.

Highlights | Laura Siegemund - Paula Badosa

Les flops

La pluie

La météo a décidé d'embêter la fin des 8es de finale. Tombée à la fin du match entre Andrey Rublev et Márton Fucsovics vers 15h00, elle ne s'est arrêtée qu'en toute fin d'après-midi. Profitant du créneau, le tournoi a envoyé Ons Jabeur et Danielle Collins s'échauffer sur le Suzanne-Lenglen. Les deux joueuses ont vite plié bagages car la pluie a dit non. Elles ne joueront que mardi matin sur le Philippe-Chatrier. Le reste du tournoi - les doubles messieurs et dames, et les deux tableaux juniors - a été gelé une bonne partie de la journée par cette fichue pluie, avant de profiter de l'accalmie en soirée et des lumières, bien utiles. La pluie est encore attendue dans les parages mardi.

Les amorties de Djokovic

On sait que le Serbe aime en taper dans ses matches et il n'a pas attendu ce Roland-Garros pour le faire savoir. Lundi, il en a tenté 18 et seulement réussi la moitié. Un chiffre assez bas pour ses standards techniques à lui. Il l'a reconnu après coup, si ça valait le coup d'attirer l'ours Khachanov au filet, il a trop tiré sur la corde. "Oui, évidemment, j'aime les amorties. Mais peut-être trop." Sofia Kenin a, elle, très bien distillé les siennes lors de son match face à Fiona Ferro. Tout est dans le dosage !

Les deux balles de set ratées par Dimitrov

Elles font mal ces deux-là. Le Bulgare s'est procuré deux balles de set dans le jeu décisif de la deuxième manche de son duel face à Stefanos Tsitsipas. Et il n'a pas pu les convertir, ce qui a tout changé pour lui. A 8-7 et 9-8, le joueur d'Haskovo a eu au bout sa raquette l'opportunité de recoller à une manche partout. Mais un revers slicé dans le filet, après son service, et une attaque de coup droit dans le couloir, l'ont condamné à la nuit. Il ne s'en est jamais remis. Dommage, car on aurait volontiers dégusté ce match d'esthètes avec un compteur à une manche partout.

Entre fulgurances et nerfs d'acier, Tsitsipas a dominé un duel d'esthètes contre Dimitrov

Fucsovics a perdu le fil

Andrey Rublev l'a reconnu après sa victoire : il redoutait particulièrement les retrouvailles avec Márton Fucsovics. Le 63e mondial l'avait en effet battu lors de leurs deux confrontations sur le circuit. A 7-6, 4-1, et balle de 5-1, le Russe a dû se dire qu'il avait eu raison de se méfier. Sauf que le brave Márton a totalement vendangé sa fin de set, avant de remettre ça dans le 3e acte en perdant son service à 3-1. Dans la quatrième manche, plus serrée, il n'a pas réussi à convertir trois balles de set à 6-5, sur le service du 13e mondial, obligé de se dépêcher à cause de la pluie. L'accumulation de ces occasions manquées lui a coûté un premier quart de finale en Grand Chelem.

3h54 d'efforts et un chassé-croisé acharné : Rublev a galéré pour dompter Fucsovics

Roland-Garros Ferro était au bout du rouleau : les temps forts de sa défaite contre la coriace Kenin IL Y A 2 HEURES