Décidément, rien (ou presque) n’est facile pour Andrey Rublev dans cette quinzaine. Mais le Russe trouve toujours un moyen de l’emporter. Mené d’un set et d’un break, il a puisé encore dans ses réserves lundi pour ramener à la raison en quatre manches (6-7, 7-5, 6-4, 7-6) et 3h54 de jeu un Marton Fucsovics qui y a cru jusqu’au bout. Pour la première fois en quart de finale à Roland-Garros, la tête de série numéro 13 y affrontera Stéfanos Tsitsipas, tombeur de Grigor Dimitrov.

Il y a quelque chose de fascinant à voir l'énergie déployée à chaque frappe par Andrey Rublev. Et bien qu'il ait été longtemps dominé lundi, cette détermination et cette implication constantes ont fini par payer. Vainqueur à Hambourg deux jours avant son premier tour à Roland la semaine dernière, le Russe confirme ainsi qu'il est un des protagonistes les plus en vue de cette drôle de saison 2020. Mais c'est surtout mentalement qu'il est allé chercher sa 29e victoire de l'année.