Roland-Garros

Jusqu'au bout, ou presque, Hugo Gaston a émerveillé Roland. Jusqu'à cette balle de match sauvée sur un passion de revers long de ligne qui a laissé Dominic Thiem pantois. Gaston y a cru. On y a tous cru. Et puis le rêve s'est évaporé. Deux points plus tard, Thiem avait terminé le travail et le Chatrier a fini par se réveiller d'un songe magnifique, long de trois heures et demie (6-4, 6-4, 5-7, 3-6, 6-3). Le vainqueur de l'US Open n'a d'ailleurs pas caché qu'il avait eu "beaucoup de chance de s'en sortir" face au jeune Français, arrivé à Paris en tant que 239e joueur mondial et sans étiquette. Désormais, et au terme d'un parcours magnifique, Hugo Gaston en a une : celle d'un joueur prometteur. Vivement la suite.