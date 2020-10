"D'habitude, j'adore jouer au tennis, être en tournoi. Là, ça devient vraiment un boulot. J'ai du mal à m'entraîner, je ne prends pas du tout de plaisir sur le court" . Eliminé d'entrée par le modeste qualifié Rodionov, le trentenaire français Jérémy Chardy, 65e mondial, a laissé planer le doute sur la suite de carrière. Benoît Paire (26e), retenu isolé pendant dix jours à New York après un test positif au Covid-19 qui l'a privé d'US Open, s'est pour sa part dit "limite soulagé d'avoir perdu" au deuxième tour. "Ca fait six semaines que je ne suis pas rentré chez moi, que je suis dans des chambres d'hôtel. J'ai juste envie d'aller faire un resto, même si ça ferme à 22 heures", a ajouté le Français.

Et il ne pense pas être le seul. "La plupart des joueurs sont contents de rentrer chez eux quand ils ont perdu", affirme Paire, alors que "ce n'est que le quatrième tournoi" depuis la reprise du circuit ATP mi-août. Autre victime du blues, le Belge David Goffin, numéro 13 mondial mais sèchement sorti au premier tour, se dit "constamment préoccupé avant chaque tournoi" par un environnement devenu anxiogène, entre l'épée de Damoclès des tests PCR et des bulles sanitaires - un concept très relatif - à la rigueur variable.

Après cinq mois d'interruption du tennis professionnel pour cause de pandémie, "on a cru que tous les joueurs reviendraient avec une extrême motivation, avec la faim de jouer. Et ce n'est pas le cas", constate Goffin, qui appréhende une fin de saison "qui, clairement, dans cette situation, va être très longue".