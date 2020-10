Le duo français Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert a été éliminé du tournoi de double de Roland-Garros dimanche au 3e tour par la paire croato-néerlandaise Nikola Mektic-Wesley Koolhof (6-2, 7-6 (3) ). Ce match a été marqué par un long arrêt quelques minutes après ses débuts. Celui-ci a été demandé par Nicolas Mahut.

Sanctionné d'un avertissement pour avoir craché sur le court, nouveau règlement lié à la pandémie de Covid-19, après avoir été rappelé à l'ordre, le Français a décidé de stopper le match de double auquel il participait. L'Angevin a demandé l'intervention du superviseur qui lui a confirmé un règlement qu'il ne connaissait pas et dont personne ne lui avait parlé. Cette coupure n'a pas forcément eu d'effet sur ce match remporté en deux manches par Koolhof et Mektic.

Sanctionné pour un crachat, Mahut explose et stoppe son match : "Personne ne m'a rien dit"

Ensemble, Mahut et Herbert ont remporté les quatre tournois du Grand Chelem (Australie 2019, Roland-Garros 2018, Wimbledon 2016 et US Open 2015). Ils ont également remporté le Masters 2019.