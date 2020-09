Jo-Wilfried Tsonga n'est plus apparu sur le circuit depuis son abandon à l'Open d'Australie. Malheureusement, cette absence va (encore) durer plusieurs mois. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux ce mercredi, le Manceau a annoncé toujours encore de son dos. Des douleurs qui doivent le contraindre à mettre une fin prématurée à sa saison 2020.

" J'ai un problème avec ma sacro-iliaques et os iliaque , a-t-il expliqué (...) Mon inflammation persiste. Pour moi, Roland-Garros est compromis, tout comme ma saison 2020. J'aurais aimé faire partie des joueurs sur la grille de départ (...) Je passe mon temps à la réeducation et avec mon académie. " Pour ses objectifs futurs, Tsonga compte bien participer aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. " C'est assez loin, mais je veux en faire partie d'une manière ou d'une autre ."

Pas démoralisé, le Français est "à fond" et compte bien revenir "sur les courts". "Il va encore se passer des choses. On est tous des champions, mais il faut le prouver tous les jours. On est ensemble dans cette période difficile", a conclu le Manceau avec un sourire.