C'est un Roland-Garros exceptionnel dans bien des sens qui s'annonce. Reporté à l'automne (27 septembre-11 octobre) à cause du coronavirus, le tournoi doit vivre avec la menace du virus comme l'US Open l'a fait avant lui. Et si, contrairement à son homologue américain, il a maintenu les qualifications cette semaine (elles débutent d'ailleurs ce lundi), celles-ci sont déjà frappées de plein fouet par le contexte sanitaire. L'organisation a ainsi annoncé que 5 joueurs, initialement inscrits, ne pourraient pas les disputer. Leur identité n'a pas été dévoilée mais selon des informations du journal espagnol Marca , il s'agirait de l'Ouzbek Denis Istomin, de l'Espagnol Bernabe Zapata Miralles, du Serbe Pedja Krstin, l'Américain Ernesto Escobedo et de l'ex-23e mondial bosnien, Damir Dzumhur.

Ce dernier a confirmé sur les réseaux sociaux faire partie des malheureux exclus, son coach Petar Popovic ayant été testé positif et dénonçant un "énorme scandale" dans L'Equipe (il avait contracté le virus voici deux mois et est persuadé que son test est un faux positif, NDLR). "La direction du tournoi de Roland-Garros confirme que deux joueurs des qualifications ont été testés positifs au Covid-19 et trois autres joueurs sont déclarés 'cas contacts' de leur entraîneur testé positif au Covid-19. Conformément au protocole sanitaire du tournoi, ces 5 joueurs ont été écartés du tableau des qualifications et resteront isolés pendant 7 jours", indique le Grand Chelem parisien dans un communiqué.