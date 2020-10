Il paraît que c’est ça l’expérience. Tomber pour mieux se relever. Ce samedi, Clara Burel est tombée mais on devrait très vite la revoir tant la jeune Française a tenu la dragée haute à Shuai Zhang. Mais, dans les moments chauds, Burel a fini par baisser la garde pour s’incliner finalement après 2h15 de combat en deux manches ultra-accrochées (7-6, 7-5). Au prochain tour, Zeng, qui se qualifie pour la première fois en 8es de finale à Roland-Garros, défiera Petra Kvitova ou Leylah Fernandez.

Burel aurait pu s’effacer et se laisser miner. Ce fut tout l’inverse. Friable sur son service, la Française aura réussi à débreaker à trois reprises dans la dernière manche pour tenir le coup et obliger Zhang à aller chercher la victoire. Le combat fut rude et c’est physiquement que Burel aura fini par lâcher après 2h15 de jeu. Mais les promesses autour d’elle sont réelles. A confirmer désormais sur la durée.