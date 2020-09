Le match du jour : Pliskova – Ostapenko

La seule fois où Jelena Ostapenko avait franchi le 1er tour à Roland-Garros précédemment, elle avait… remporté le tournoi ! En 2017, pour ses 20 ans - trois jours avant la finale contre Simona Halep -, la Lettone s’était offert un sacré cadeau d’anniversaire en créant une immense sensation. Alors bis repetitia cette année ? Avant de voir si loin, il lui faudra encore surprendre face à Karolina Pliskova, tête de série numéro 2 sur la terre battue parisienne, ce jeudi.

Rien ne pourrait plus opposer les deux joueuses : la personnalité placide de la grande tchèque face à la pile électrique venue de Lettonie. L’incarnation de la régularité au plus haut niveau à laquelle seul manque la confirmation en Grand Chelem, face à l’exemple type de la joueuse capable du pire comme du meilleur et qui compte déjà un Majeur à son palmarès.

Finaliste à Rome, Pliskova est apparue en difficulté au 1er tour et sait la menace qui la guette au 2e. Elle ne mène d’ailleurs que 3-2 dans ses duels contre la protégée de Marion Bartoli. Une chose est sûre : les deux rivales n’attendront pas la faute adverse, ça va flinguer de tous les côtés !

On a aussi hâte de voir

Alors que ce Roland-Garros n’est pas brillant dans le clan tricolore chez les messieurs, ces dames, elles, font de la résistance. Elles seront trois sur les courts de la Porte d’Auteuil ce jeudi parmi lesquelles la prometteuse Fiona Ferro qui a remporté le premier titre de sa carrière sur l’ocre de Palerme lors de la reprise de la saison début août. Solide face à la Britannique Heather Watson pour son entrée en lice, la Française devra relever un défi de taille contre Elena Rybakina, tête de série numéro 14 et finaliste la semaine dernière à Strasbourg.

La Kazakhe a d’ailleurs gagné la seule confrontation entre les deux joueuses à Saint-Pétersbourg plus tôt cette année. Autre victime récente de Rybakina en Alsace, Alizé Cornet tentera de passer l’obstacle Shuai Zhang pour, pourquoi pas retrouver Clara Burel au 3e tour, ce qui assurerait qu’une Bleue soit au moins en deuxième semaine. Mais la jeune Française, 357e mondiale, sera-t-elle capable d’enchaîner face à la Slovène Kaja Juvan (103e à la WTA) ? Là est toute la question.

Comment ont récupéré Stéfanos Tsitsipas et Andrey Rublev ? Le Grec et le Russe ont joué avec le feu au 1er tour, mais leur capacité de réaction a peut-être paradoxalement renforcé leur confiance. Tsitsipas se testera donc à nouveau face à un spécialiste de la brique pilée, Pablo Cuevas, dans un duel de revers à une main qui devrait faire plaisir aux puristes. Rublev, lui, devra se méfier du jeune Alejandro Davidovich Fokina, aussi très à l’aise sur terre.

Enfin, Novak Djokovic impressionnera-t-il autant face à Ricardas Berankis que lors de son entrée en lice ? Ce ne serait pas très étonnant.

On se demande…

Si Garbiñe Muguruza sera remise de ses émotions. L'Espagnole a bien failli prendre la porte d'entrée face à la Slovène Tamara Zidansek, 83e mondiale, et a dû s'arracher pour l'emporter (6-4, 5-7, 8-6) en un peu plus de trois heures. Elle défiera la soeur de Karolina Pliskova, Kristyna, 69e à la WTA, au 2e tour. Les favorites sont en danger en ce début de tournoi : Serena Williams contrainte au forfait et Victoria Azarenka balayée au 2e tour peuvent en témoigner.

Si Karen Khachanov sera aussi combatif sur le court qu’il ne l’est actuellement sur les réseaux sociaux. Le Russe s’est engagé dans une joute verbale avec Nick Kyrgios après les propos de notre consultant Mats Wilander sur la wild card attribuée à Andy Murray. Si Khachanov se défend avec autant de passion sur la terre battue battue parisienne, son adversaire au 2e tour Jiri Vesely a du souci à se faire.

Si la jeune Danoise Clara Tauson, 17 ans, confirmera son exploit du 1er tour. Après avoir battu Jennifer Brady, demi-finaliste du dernier US Open, elle sera opposée à une autre Américaine en la personne de Danielle Collins. Un grand défi, mais avec sa confiance et son insouciance, elle peut assurément le relever.

Trois stats à avoir en tête

70. Alors que Rafael Nadal chasse la 100e, qui adviendrait en cas de victoire finale, Novak Djokovic pourrait passer la barre des 70 succès à Roland-Garros, ce jeudi. S'il vient à bout de Ricardas Berankis, il égalera un certain Roger Federer à la deuxième place des joueurs les plus victoires sur la terre battue parisienne.

9. Pablo Cuevas défie Stefanos Tsitsipas, jeudi. Sur le papier, ça ressemble à une mission impossible parce que l'Uruguayen a beaucoup de mal face aux joueurs du Top 10. Il reste sur neuf défaites face à eux. La dernière fois qu'il a scalpé l'un des dix meilleurs joueurs du monde ? C'était en 2018, à Indian Wells. Cuevas avait eu raison de Dominic Thiem… qui avait abandonné en raison d'une blessure à la cheville.

4. L'Italie est à la fête. Lorenzo Sonego, Jannik Sinner, Stefano Travaglia et Marco Cecchinato sont déjà au 3e tour. Quatre Italiens en 16es de finale dans le tableau masculin d'un tournoi du Grand Chelem, c'est d'ores et déjà un record. Le meilleur dans tout ça ? Le numéro un transalpin, Matteo Berrettini, peut ajouter une 5e brique s'il prend le meilleur sur Lloyd Harris, jeudi, sur le Lenglen. Forza Italia !

Le point météo

Si vous faites partie des rares chanceux à pouvoir profiter des allées de Roland-Garros, n’oubliez pas parapluies et autres manteaux à capuches. Car après une légère amélioration ce mercredi, les averses pourraient bien gâcher le début de journée du côté de la Porte d’Auteuil. Et les joueuses et joueurs compteront sur vous pour réchauffer l’ambiance : le thermomètre ne devrait ainsi afficher que 16 degrés au mieux.

