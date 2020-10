Roland-Garros

"Comment ça s’appelle en français ? " Il l’aime tellement qu’il a voulu apprendre le terme exact dans la langue de Molière. "Amortie ? Amortie… OK". La scène, tout en français et pleine de sourires, se déroule sur le Central, juste après son premier tour victorieux face au pauvre Elias Ymer, traumatisé par le coup de Novak Djokovic. Avec 25 amorties réalisées sur ce match, il y a de quoi.

"Peut-être que j'en ai trop fait, mais quand j'en avais besoin​, je trouve que ça a bien fonctionné", soulignait encore le numéro un mondial au moment d’analyser sa surutilisation de ce coup si spécifique du tennis. Mais, pour Djoko, rien de très nouveau. "Ça fait partie de son ADN, analyse Arnaud Clément, consultant pour Eurosport. Il l’utilisait assez peu en début de carrière mais il s’y est mis beaucoup plus ces dernières années, même sur des surfaces plus rapides. Et, forcément, vu ​qu'il analyse parfaitement les conditions et que c’est un super tacticien, c’est assez logique de l’utiliser en ce moment".

Voilà donc la première explication logique à ce suremploi du coup du Serbe : cette terre lente et lourde, comme il l’a lui-même expliqué en conférence de presse. "Sur terre battue, la tendance naturelle est de reculer derrière sa ligne pour se donner plus de temps à cause du rebond qui est plus haut. Mais, avec ces conditions de jeu, le rebond est bien plus bas. Tactiquement, c'est important de maîtriser ce coup et de l'utiliser à bon escient. Cela rend le jeu plus incertain pour votre adversaire".

Touché soyeux et tactique parfaite : le récital de Djokovic sur ses amorties

Wawrinka : "Le meilleur en amorties ? Novak Djokovic"

Mais une amortie réussie, ça se travaille. "C’est un coup qui doit être joué à bon escient, rappelle Arnaud Di Pasquale. Car il y a aussi le danger de devenir prévisible". Avec Djokovic, difficile de tomber dans ce péché comme le détaille notre consultant : "La volonté de Djoko est d’abord de repousser l’adversaire et de masquer au mieux ce coup pour ensuite amortir puisque la difficulté est multiple. Déjà, il faut réussir à lire l’amortie dans le jeu de Djoko. Ensuite, il faut être acclimaté à la surface qui est assez glissante, assez grasse​, avec des appuis moins bons que d’habitude. Enfin, point important, le rebond est moins haut donc si l’amortie est bien touchée, elle est encore plus difficile à récupérer. Tous les joueurs se mettent à en faire pour casser le rythme plus que d’habitude". Mais personne ne semble autant en profiter que lui.

Aussi parce qu’il est devenu spécialiste du genre. Interrogé sur le meilleur joueur dans l’exercice, Stan Wawrinka n’a pas mis très longtemps à trouver la réponse : "Novak Djokovic. Pour moi, c’est celui qui a la meilleure du circuit, avançait le Vaudois. Il l’utilise tellement, surtout côté revers. C’est vraiment très compliqué à jouer quand il commence à bien les sentir".

D’ailleurs, pourquoi en revers ? "L’amortie se fait souvent sur le meilleur coup du joueur, avance Di Pasquale. Car c’est beaucoup plus compliqué à lire. En revers, Djokovic fait ce qu’il veut. En profondeur, c’est millimétré. Quand on a un coup avec lequel on peut toucher toutes les zones, si tu ajoutes ça à ta palette, l’effet de surprise est plus important. Si tu reprends Carlos Moya à l’époque, avec son énorme coup droit et son lift, il faisait ses amorties côté coup droit. En revers, Djoko est monstrueux. Face à lui, on a toujours peur de le prendre long de ligne, croisé, croisé-court. Donc tu as tendance à reculer naturellement. Et là, l’amortie est beaucoup plus efficace".

Djokovic, protagoniste élastique de la palette : "C’est l’inspecteur gadget"

2018, mauvais exemple

De son côté, Arnaud Clément y voit une autre bénédiction, physique cette fois-ci. "C’est aussi une variation supplémentaire, explique-t-il. Je pense qu’il l’utilise beaucoup sur des matches au meilleur des cinq manches, à l’usure. Il tente les amorties dès le début de match parce que si le match s’éternise, avec des joueurs qui arrivent à le tenir un petit peu, on voit que ces efforts-là se paient à un moment donné." Elias Ymer ne dira pas l’inverse, rincé et fatigué comme rarement à devoir toujours aller chercher ces balles courtes.

Mais la vraie information se trouve peut-être ailleurs. Car s’il y a un coup qui ressemble au baromètre ultime du Djoker, c’est peut-être cette amortie. En 2018, en manque de sensations lors d’un Roland-Garros qu’il avait quitté furieux, battu en quart de finale, il avait usé de la technique mais avec une précision bien moindre et donc une efficacité minimale. En face, à l’inverse, Marco Cecchinato, en pleine confiance, s’était régalé dans l’exercice avec beaucoup de réussite au cours d’un match marquant.

Alors, voir Djokovic à ce niveau sur ce coup si particulier, c’est synonyme d’un grand Djoko. "Plus elles sont réussies, plus il y a de la confiance, plus il y a du toucher, plus il y a de la lucidité, explique encore Arnaud Di Pasquale. Quand tu arrives à en faire 25 dans un match et toutes les réussir, c’est que vraiment tu les joues toutes avec le bon angle et au bon moment. Pour Djokovic, c’est un super indicateur sur son réalisme et sa lucidité actuelle". Autrement dit, on souhaite bien du courage à Daniel Galán avant son 3e tour. Car il risque de courir encore beaucoup derrière ces amorties si bien touchées…

