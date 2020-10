Roland-Garros

A croire qu’ils s’étaient passé le mot. Ce vendredi, à Roland, c’était le jour des enfants. Plus précisement, des jeunes hommes. Sebastian Korda, 20 ans, a ouvert le bal en s’offrant son premier 8e de finale après sa victoire nette et sans bavure face à Martinez Portero (6-4, 6-3, 6-1). Hugo Gaston l’a suivi, juste après, en s’offrant une victoire XXL face à Stan Wawrinka. Le tout à 20 ans aussi. Korda et Gaston ont porté tour à tour le costume du plus jeune joueur à être en deuxième semaine à Roland depuis 2008. Puis, Jannick Sinner y a ajouté son grain de sel. A 19 ans et 2 mois, le surdoué italien est devenu le plus jeune à se qualifier en 8e du Majeur Parisien depuis un certain Novak Djokovic en 2006. Un raz-de-marée de jeunesse et d’audace qui fait du bien.