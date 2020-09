Toutefois, la joueuse qui aura 39 ans le 26 septembre et qui est sujette aux embolies pulmonaires (elle a été hospitalisée en 2011 et en a subi une lors de son accouchement en 2017) a affiché une certaine inquiétude quant à la présence annoncée de public, à la jauge réduite de 11.500 personnes par jour maximum.

"Je suis beaucoup sur la réserve parce que j'ai de sérieux problèmes de santé qui font que j'essaie de me tenir à l'écart des lieux publics, je me suis retrouvée plusieurs fois à l'hôpital dans des états graves", a-t-elle souligné en s'interrogeant sur la décision prise par les organisateurs français de mettre tous les joueurs dans deux hôtels - elle et d'autres ont été autorisés à louer une maison à New York dans le cadre de la bulle sanitaire de l'US Open - tout en acceptant du public à Roland-Garros.