L'avenir du tennis féminin français est prometteur. Alors que dans la grand tableau Fiona Ferro (23 ans) et Clara Burel (19 ans), respectivement sorties en huitième de finale et au 3e tour, ont fait des étincelles, Elsa Jacquemot s'est, elle, adjugée le tournoi junior samedi. La Lyonnaise de 17 ans, membre de la Team BNP Paribas Jeunes Talents, n'a pas eu la tâche aisée face à la Russe Alina Charaeva qu'elle a fini par dominer en trois manches (4-6, 6-4, 6-2) et 2h12.

Et Jacquemot n'aura pas volé son titre. Car elle a dû s'arracher pour l'obtenir. Menée d'un set et d'un break (4-6, 2-4), la Française, qui faisait pourtant jeu égal à l'échange en début de match, a failli passer à côté de la consécration. La faute à un départ raté et un break blanc concédé d'entrée qui l'a forcée à faire constamment la course derrière son adversaire dans le premier set. Le scénario a menacé de se reproduire dans la deuxième manche, mais elle a formidablement renversé la vapeur.