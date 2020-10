Mardi, quand il en a eu terminé de son marathon face à Dominic Thiem, Diego Schwartzman n'a pas échappé aux questions sur son futur adversaire. Rafael Nadal n'avait pas encore battu Jannik Sinner, et l'Argentin a dû avoir un mot pour l'Italien, mais tout tournait autour de "Rafa". Et pour cause, à Rome, l'Argentin a mis fin à une série de neuf défaites consécutives face à l'ogre espagnol. Quatre d'entre elles avaient eu lieu sur terre, une à Roland-Garros en quart de finale en 2018. Schwartzman y avait pris le premier set avant que la pluie n'interrompe la partie et ne permette à Nadal de reprendre ses esprits et de s'imposer en quatre manches.