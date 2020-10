Dans l'Histoire. Avec un grand "H". Du tennis et du sport en général. Dimanche, Rafael Nadal a remporté son 13e Roland-Garros en atomisant Novak Djokovic (6-0, 6-2, 7-5) en finale. Pour l'Espagnol, il s'agit du 20e titre du Grand Chelem. Comme un certain Roger Federer, qui n'a pas manqué de le saluer dans un magnifique message publié sur les réseaux sociaux. Au lendemain de ce triomphe pour "Rafa", la presse espagnole célèbre son roi.

Pour Marca, qui se rebaptise pour l'occasion "Rafa", le message est limpide : "Nadal est le plus grand (sportif) qu'on ne verra jamais". Le quotidien madrilène parle d'une victoire "mémorable" face à Djokovic, la "centième" à Paris. Le son de cloche est le même du côté de AS, qui parle de Nadal comme "le plus grand". De son côté, Mundo Deportivo consacre une première page aussi simple que jolie au taureau de Manacor : un énorme chiffre "20" sur fond de terre battue. Symbolique.