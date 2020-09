Les Tops

Thiem, déjà bien en jambes

Il y avait de quoi s’inquiéter. Après tout, un joueur qui déboule à Roland-Garros sans préparation spécifique, sans aucune transition sur terre, c’est rarement une bonne chose. Surtout quand il vient de vivre le plus bel accomplissement de sa carrière. Mais Dominic Thiem a rassuré tout le monde ce lundi. Et peut-être inquiéter certains. Aucun signe de décompression chez l’Autrichien qui n’a pris aucune pincette au moment d’essorer Marin Cilic en trois sets (6-4, 6-3, 6-3). La coupure, décidée en accord avec son staff, n’a pas eu d’incidences majeures tant le protégé de Nicolas Massu voit l’ocre comme sa meilleure surface. Alors, si en plus il prend goût aux conditions particulières de ce Roland-Garros…

Thiem est bien prêt, Cilic en a fait les frais

Un petit rayon de soleil sur la Porte d'Auteuil

"Un rayon de soleil..." Les mélomanes se souviennent bien évidemment du hit de William Baldé. C'est à écouter en ce moment vu la météo maussade qui tombe sur Paris depuis la fin de la semaine dernière. Plongé dans la grisaille, et les averses, le tournoi parisien cherche désespérément un peu de beau temps en ce début d'automne. C'est arrivé en fin de journée sur la Porte d'Ateuil, passés les coups de 18h. Le court n°14 a d'ailleurs pris un autre visage pendant un temps, avant que les lumières ne soient mise en circulation pour la fin du combat de gladiateurs entre Corentin Moutet et Lorenzo Giustino.

La (petite) renaissance de Jack Sock

Jack Sock, le retour. Et évidemment c'est à Paris. Vainqueur du Rolex Paris Masters en 2017, 8e de finaliste à Roland en 2015, l'Américain retrouve le sourire à la Porte d'Auteuil après avoir connu bien des galères. Passé au travers de sa saison 2018, puis longtemps blessé en 2019, l'Américain avait totalement ou presque disparu des écrans radar. Et bien le voilà sur le chemin du retour. Passé par les qualifications, il a enchaîné avec un quatrième succès de rang en asphyxiant son compatriote Reilly Opelka en trois petits sets, sa première victoire à Roland depuis 2016. Bon, la suite sera difficile puisqu'il va croiser le fer avec Dominic Thiem. "J'ai entendu dire qu'il était très bon sur terre battue. J'ai aussi entendu qu'il a plutôt bien joué il y a quelques semaines à New York", a plaisanté le joueur du Nebraska concernant son futur adversaire.

Les Flops

Monfils n'y arrive plus

Dans cette drôle de saison 2020 pour les raisons que chacun ne connait que trop bien, pas un joueur n'aura connu deux périodes aussi distinctes que Gaël Monfils en matière de résultats entre les deux premiers mois de 2020, ceux du monde d'avant, et depuis la reprise du circuit. Absent de la tournée américaine afin de se focaliser sur la terre battue, le Français n'a toujours pas gagné un match.

Battu d'entrée à Rome puis Hambourg, il a à nouveau trébuché dès le 2er tour à Roland-Garros. Du jamais vu pour lui depuis sa première participation en 2005, à 18 ans. Alexander Bublik, on le savait, n'était pas un cadeau pour une entrée en matière, mais Monfils, battu en quatre sets après avoir eu un break d'avance dans toutes les manches, n'a pas été à la hauteur. Une grosse désillusion pour le leader tricolore et pour le tennis français, désormais bien démuni dans cette quinzaine.

Sans rythme et sans idées, Monfils est passé au travers : les moments forts de sa défaite

Vondrousova, de la lumière à l'ombre

Marketa Vondrousova avait été la grande sensation de l'édition 2019 en atteignant à la surprise générale la finale face à Ashleigh Barty. Un an (et quatre mois) plus tard, ce ne sera pas la même musique pour la Tchèque. Elle s'est inclinée dès le 2er tour lundi et la 19e mondiale n'a pas seulement été battue, elle a été inexistante, en inscrivant seulement trois petits jeux (6-1, 6-2) face à face à la jeune Polonais Iga Swiatek, 19 ans et 54e mondiale.

La finaliste de l'édition 2019 déjà dehors : Vondrousova balayée par Swiatek

Kerber, encore un flop...

Angelique Kerber, ne lui parlez plus de Roland-Garros ! Huitième de finaliste à Melbourne et à l'US Open, l'Allemande a encore trébuché au 1er tour à Paris, une constante pour elle depuis 2016 (4 sorties pour un quart en 2018). Face à Kaja Juvan, qui disputait son premier match à Roland-Garros, la tête de série n°18 a tout fait à l'envers. La Slovène de 19 ans, ancienne vainqueur de l'Orange Bowl en 2016, a elle remporté le plus gros succès de sa jeune carrière.

Encore un couac pour Kerber à Paris : le résumé de sa déroute face à Juvan

Le Top… et le Flop

Le Moutet - Giustino du court 14

Impossible de passer sous silence le match le plus invraisemblable de ce premier tour, tant par sa durée que par son scénario parti dans tous les sens. Corentin Moutet et Lorenzo Giustino ont ferraillé pendant deux jours, cinq sets, 34 jeux dans la dernière manche et, surtout six heures et cinq minutes pour ce qui est le 2e plus long match de l'histoire de Roland-Garros. A peine moins d'une demi-heure plus "court" que le Santoro-Clément de 2004 qui conserve donc son record.

Malgré une qualité erratique, cette rencontre va rester et c'est aussi pour cela qu'on aime les premiers tours de Grand Chelem. Mais pour le Français, cette défaite contre le157e mondial qui, à 29 ans, n'avait encore jamais gagné le moindre match sur le circuit principal, sans parler de Grand Chelem, c'est bel et bien un flop.

6h05 de combat et la défaite au bout : Pour Moutet, le marathon a viré au cauchemar

