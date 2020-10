Bis repetita lors de la seconde manche. Avec un chassé-croisé de breaks assez impressionnant puisque six des sept derniers jeux de service du match sont tombés dans l'escarcelle de la receveuse. Podoroska a eu le mérite d'être la meilleure relanceuse, la plus précise et la plus audacieuse également (30 points gagnants contre 8 - 30 fautes directe contres 22). Elle a plus que mérité cette grande première.