Roland-Garros

L'arbitrage fait beaucoup parler en ce moment dans le tennis, et Novak Djokovic en a remis une belle couche samedi. Quelques minutes après avoir validé son billet pour les huitièmes de finale en dominant très facilement le Colombien Daniel Elahi Galan Riveros (6-0, 6-3, 6-2), le Serbe a pointé du doigt les juges de ligne, estimant que leur présence n'était plus nécessaire sur les courts. "Il n'y a pas de raison de conserver les juges de ligne, a lancé le numéro un mondial en conférence de presse. Les ramasseurs de balles, OK, mais les juges de ligne, je ne vois pas pourquoi. Peut-être pouvez-vous me dire s'il y a une raison pour laquelle on doit les garder, mis à part la tradition de ce sport."