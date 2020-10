La Tchèque Petra Kvitova (11e) s'est qualifiée pour la deuxième fois de sa carrière pour les demi-finales de Roland-Garros, huit ans après la première, en dominant l'Allemande Laura Siegemund (66e) en deux sets 6-3, 6-3 mercredi. En 2012, Kvitova avait cédé face à Maria Sharapova, future lauréate, dans le dernier carré. Depuis, elle n'avait plus dépassé les huitièmes de finale sur la terre battue parisienne. La gauchère tchèque (30 ans) affrontera une Américaine pour une place en finale, Sofia Kenin (6e) ou Danielle Collins (57e).

Cet événement avait un temps mis sa carrière en péril: sa main gauche, blessée, avait nécessité une opération importante et elle avait été éloignée des courts pendant cinq mois.

C'est précisément à Roland-Garros qu'elle avait renoué avec la compétition au printemps 2017. "On peut dire que d'une certaine façon, cet endroit me porte chance", a souri Kvitova. "Je n'aurais pas pu imaginer que je rejouerais une demi-finale ici après tout ce qui s'est passé. Je suis vraiment heureuse d'être encore capable de jouer et de rivaliser avec les meilleures", a-t-elle complété.