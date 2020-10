Une lutte titanesque. Un marathon de plus de cinq sets et, au bout de ce long chemin, la chute d'un des grands favoris de ce Roland-Garros 2020. Dominic Thiem est tombé les armes à la main mardi face à Diego Schwartzman (7-6, 5-7, 6-7, 7-6, 6-2) après une bataille de cinq heures et huit minutes. L'Argentin disputera la première demi-finale de sa carrière en Grand Chelem. La juste validation de ses récents progrès. Thiem, lui, a fini par couler physiquement. Pour la première fois depuis 2015, il ne sera pas au rendez-vous du dernier carré parisien. Après avoir tant donné, c'est à la fois terriblement cruel et tout sauf illogique au vu des débats.

Il y a plusieurs manières de lire ce combat hors normes. D'un côté, Dominic Thiem est passé à deux reprises à deux points de la victoire dans le 4e set, à 6-5, puis à 5-5 dans le jeu décisif. Il aura aussi breaké le premier dans chacune des quatre premières manches. L'Autrichien n'est donc pas passé loin et lorsqu'il a mené 2-0, 30-0 en début de 4e manche, il était même légitime de penser que Schwartzman ne s'en relèverait pas. Mais "El Peque", le Petit, a des cannes de feu, plusieurs poumons et du cœur. Il n'a pas renoncé et ce match sur un fil a fini par basculer de façon irrémédiable en sa faveur dans le dernier acte.

Le physique de Thiem a fini par lâcher

Là, Thiem a tenu jusqu'à deux partout. Puis il n'a plus fait un jeu. Le réservoir complètement vide, le récent vainqueur de l'US Open a explosé, à l'image de cette balle de match où son amortie de revers avait des airs de jet de l'éponge. 48 heures après s'en être sorti en cinq manches, déjà, contre Hugo Gaston, le numéro 3 mondial a payé l'addition. D'autant qu'il y a cinq sets et cinq sets. Celui de ce mardi était du genre brutal, avec filières longues et frappes en fer forgé. Il est finalement assez logique qu'un match aussi physique finisse par se décider sur cet aspect-là.

Si l'Argentin est passé près de précipice, il aurait paradoxalement tout aussi bien pu s'imposer en trois sets. S'il s'était incliné, il se serait même sans doute longtemps demandé comment il a pu laisser filer la 3e manche, la plus improbable de toutes avec ses… huit breaks en douze jeux. Schwartzman, à 5-3 service à suivre, a alors livré un jeu immonde sur sa mise en jeu, avant de rater une balle de set dans la foulée sur celle de son adversaire à 5-4. Tout ça pour se faire cueillir au jeu décisif.

Schwartzman aurait pu le payer cher

Il aurait tout aussi bien pu se torturer l'esprit s'il avait cédé le 4e set. Là encore, le récent finaliste de Rome s'est compliqué la vie. 5-4, 40-0 sur son service. Thiem fut alors magnifique, avec un coup droit long de ligne venu d'ailleurs pour écarter la 3e balle de set, mais Schwartzman, tout de même, avait encore manqué de lucidité à l'heure de conclure. Cette gestion souvent chaotique des points les plus déterminants aura d’ailleurs failli coûter le match au natif de Buenos Aires. A l'arrivée, son mérite n'en est que plus grand d'avoir trouvé la porte de sortie pour ce qui constitue, à ce jour, la plus grande victoire de sa carrière.

Des regrets, Dominic Thiem peut en nourrir quelques-uns aussi. Il est rare de ne pas en avoir sur la distance des cinq sets, et encore moins sur celle des cinq heures. Mais l'identité de son bourreau (les deux hommes s'apprécient énormément et les premiers instants après la balle de match ont été chaleureux malgré le contexte), le fait d'avoir ouvert son palmarès en Grand Chelem le mois dernier atténueront la douleur. Tout comme ses limites du jour. Étonnamment fragile face à Hugo Gaston, Thiem n'a pas non plus été tout à fait lui-même mardi. Vu la dimension prise par Diego Schwartzman, ça n'a pas pardonné.

