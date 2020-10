Ce devait être une entrée en matière tranquille sur le Philippe-Chatrier. C’est finalement la plus grosse surprise du tournoi féminin qui a eu lieu ce dimanche matin à Roland-Garros. Un tremblement de terre causé par une gamine de 19 ans, sur un nuage, transcendée et pas impressionnée pour un sou par le décorum : Iga Swiatek. Avec un tennis de rêve, la Polonaise, 54e mondiale, a infligé une véritable claque à Simona Halep, tête de série numéro un du tournoi et grande favorite à la victoire finale. Le score : 6-1, 6-2 en un peu plus d'une heure de jeu. Une boucherie aussi magnifique qu'inattendue.