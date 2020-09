Le match du jour : Tsitsipas-Munar

Stéfanos Tsitsipas va-t-il retrouver la clé en Grand Chelem ? Depuis son épique défaite en huitième de finale l’an passé contre Stan Wawrinka en cinq sets et cinq heures, le Grec, pourtant si prometteur, n’a plus joué la moindre seconde semaine en Majeur. A tel point que l’idée d’un blocage, comme celui qu’a connu Alexander Zverev ces dernières années (avant sa demi-finale à Melbourne en 2020), fait son chemin. Sa dernière déconvenue en date ? A Flushing Meadows, le numéro 6 mondial avait craqué dès le 3e tour, après avoir pourtant obtenu 6 balles de match, contre Borna Coric.

Roland-Garros Highlights | Arantxa Rus - Clara Burel IL Y A UNE HEURE

D’ailleurs, Tsitsipas a clairement accusé le coup à Rome voici deux semaines où il n’a été que l’ombre de lui-même face à Jannik Sinner qui l’a logiquement sorti d’entrée. Les derniers signes sont plus positifs : à Hambourg, il a retrouvé un niveau de jeu plus proche de ses standards habituels, ne cédant qu’au bout d’une belle finale face à Andrey Rublev, l’un des joueurs de la saison. Mais on surveillera avec attention son entrée en lice face à l’Espagnol Jaume Munar, 109e joueur mondial certes mais spécialiste de la terre battue. On n’imagine pas vraiment le Grec en danger, mais l’impression laissée donnera sûrement quelques indices sur son état de confiance actuel.

Stefanos Tsitsipas battu en finale de Hambourg en 2020 Crédit: Getty Images

On a aussi hâte de voir

Comme Gilles Simon qui défiera Denis Shapovalov ou Grégoire Barrère opposé à Grigor Dimitrov, Richard Gasquet n’a pas été épargné par le tirage au sort. Contre Roberto Bautista Agut, numéro 10 à l’ATP, la tâche s’annonce très difficile pour le Biterrois qui n’a pas disputé le moindre match en compétition depuis son élimination au 2e tour de l’US Open. Mais l’affiche, sur le papier, fait tout de même saliver. Car si le physique tient – et c’est évidemment une condition sine qua non et très incertaine –, le Français, même redescendu à la 50e place mondiale, a évidemment les armes dans son jeu pour faire de ce 1er tour un vrai combat.

Gasquet a certes perdu 6 de ses 8 confrontations face à l’Espagnol. Sa dernière défaite date d’il y a quelques semaines lors du Masters 1000 de Cincinnati délocalisé à Flushing Meadows (7-5, 6-1), mais il y avait eu match dans le premier set. Mais les deux joueurs ne se sont jamais affrontés sur terre battue, l’un des terrains de jeu préférés du Biterrois. L’intéressé a d’ailleurs déjà joué les quarts de finale à Roland, contrairement à Bautista Agut. C’était en 2016 dans des conditions aussi très pluvieuses et difficiles, mais aussi dans un autre état de forme, il faut l’avouer.

Si Gasquet avait atteint les quarts à Paris en 2016, Novak Djokovic avait lui remporté le tournoi. Le numéro 1 mondial, titré à Rome la semaine dernière, lance également sa quinzaine mardi. Honnêtement, on voit mal comment le jeune Mikael Ymer, 80e à l’ATP, pourrait l’inquiéter. Mais il est parfois délicat d’affronter un joueur que l’on ne connaît pas bien et le Serbe n’a jamais été confronté au Suédois auparavant sur le circuit. Satisfait de sa victoire finale en Italie, mais pas franchement de son niveau de jeu global, Djokovic espère aussi monter en puissance sur terre battue.

"Avoir moins de public dans les tribunes pourrait plus aider Djokovic que Nadal"

On se demande…

Si pour son retour en Grand Chelem, après sa disqualification à New York, Novak Djokovic aura trouvé une solution pour maîtriser ses nerfs. A Rome, sa raquette avait fait les frais de son agacement, mais il avait aussi su utiliser sa colère pour hausser le ton. Tant qu’il regarde où il envoie ses balles, pas de raison qu’une éventuelle tension lui porte préjudice.

Si Ugo Humbert ouvrira son compteur à Roland-Garros. Le Messin n’a pas encore passé le moindre tour du côté de la Porte d’Auteuil depuis ses débuts professionnels. Mais les récents résultats du gaucher à Rome et Hambourg lui ont sans doute donné assez de confiance pour le faire, du moins peut-on l’espérer pour lui. Il affrontera l’Australien Marc Polmans, 122e joueur mondial et repêché des qualifications.

Combien de revers sautés va tenter et réussir Denis Shapovalov contre Gilles Simon. L’explosif Canadien a la puissance et le bras nécessaires pour faire avancer les nouvelles balles Wilson décriées par un certain nombre de ses collègues pour leur lourdeur.

Trois stats à avoir en tête

3. Si Novak Djokovic décroche le titre dans douze jours sur le court Philippe-Chatrier, le Serbe deviendrait seulement le troisième joueur à remporter à plusieurs reprises dans une même année l'Open d'Australie et Roland-Garros. Le numéro un mondial a accompli cette performance en 2016. S'il récidive, il rejoindra les Australiens Rod Laver et Roy Emerson, les seuls jusqu'ici à avoir signé pareil doublé plus d'une fois.

5. Karolina Pliskova, tête de série numéro 2 ici à Roland-Garros, cale sérieusement en Grand Chelem. Elle n'a plus accédé aux quarts de finale depuis l'Open d'Australie 2019, où elle avait été stoppée en demie. Sur les cinq derniers Majeurs, la Tchèque compte deux huitièmes (Wimbledon 2019, US Open 2019), deux sorties de route en 16es de finale (Roland-Garros 2019, Open d'Australie 2020) et une élimination dès le 2e tour (US Open 2020). Pliskova avait pourtant figuré au moins en quarts de finale sept fois sur les dix précédents tournois majeurs, entre l'US Open 2016 et Melbourne 2019.

10. Richard Gasquet n'a plus été battu au 1er tour à Roland-Garros depuis exactement dix ans. En 2010, le Biterrois, arrivé à Paris en ayant remporté le Challenger de Bordeaux et le tournoi de Nice, s'inclinait d'entrée contre Andy Murray après avoir pourtant mené deux sets à rien. Depuis, il a toujours atteint au moins le 2 tour et a même gagné au moins deux matches entre 2011 et 2019 avant de céder au 2e tour contre Londero l'an dernier.

Richard Gasquet Crédit: Getty Images

Le point météo

Du côté du ciel, rien de nouveau sous les nuages… ou presque. Mardi, il devrait faire légèrement plus chaud (jusqu’à 19 degrés dans l’après-midi) et quelques timides éclaircies pourraient pointer le bout de leur nez. Il y aura encore de la pluie, mais les averses devraient se faire plus rares. De quoi aller au bout du programme de ce 1er tour ? On peut l’espérer.

Le court Philippe-Chatrier à Roland-Garros en 2020 Crédit: Getty Images

Roland-Garros Le débat : Faut-il un tie-break au 5e set à Paris? IL Y A UNE HEURE