Qu'il est loin le temps où les deux hommes nous offraient des joutes frissonnantes, à nous faire bondir de notre siège. Pour son retour à Roland-Garros depuis l'édition 2017 qu'il avait quittée en demi-finale, face au même adversaire, Andy Murray n'a pas pesé lourd face à Stan Wawrinka. Dans des conditions compliquées, à la fois venteuses et froides, le Suisse n'a pas eu à forcer son talent pour éliminer le Britannique à l'issue de ce premier tour surprise. Trois sets (6-1, 6-3, 6-2) et 1h37 ont suffi pour balayer un Murray fantomatique et à la peine dans tous les compartiments du jeu.

Roland-Garros Highlights | Stan Wawrinka - Andy Murray IL Y A UNE HEURE

Andy Murray Crédit: Getty Images

On espérait autre chose de ce 21e affrontement entre Andy Murray et Stan Wawrinka, tous deux titulaires de trois levées du Grand Chelem. Mais, sur le court Philippe-Chatrier, le double tenant du titre à Wimbledon a malheureusement joué comme un 111e mondial, son rang d'aujourd'hui. Passé trois jeux un peu disputés, pendant lesquels les deux joueurs sont d'abord apparus rouillés, Wawrinka a déroulé. Il n'a même pas eu besoin d'une bonne première balle (46 %) pour écœurer rapidement un Murray qui n'a jamais été à l'aise. Physiquement à la peine, le Britannique a été en délicatesse avec son service (36 % de premières) et ses frappes (10 coups gagnants, contre 42 pour Wawrinka). Et, dans l'approche, il n'y était vraiment pas.

Un Murray à la peine pendant 1h30

Le Suisse n'a donc pas tardé à prendre les devants, au terme d'un troisième jeu accroché qui promettait un peu de suspense. Il n'y en a finalement pas eu puisque, derrière, Wawrinka n'a plus rien lâché jusqu'à empocher le premier set (6-1). Lors de la deuxième manche, le vainqueur de l'édition 2015 de Roland-Garros a mieux servi pour empêcher toute réaction de son adversaire, de toute façon amorphe, sans solution et incapable de répondre aux accélérations suisses. Trop souvent débordé et en retard dans son placement, Murray a fini par craquer à nouveau sur son service pour offrir le deuxième set à Wawrinka, en total contrôle (6-3).

Dès l'entame du troisième acte, Wawrinka s'est permis de breaker pour mettre fin au supplice de Murray. Le Britannique, qui reste un champion, s'est quand même payé trois balles de débreak dans la foulée, à 0-40 sur le service du Suisse, en vain. Un petit coup d'accélérateur plus tard et Murray était de nouveau dans les cordes, sans doute trop gêné par l'humidité avec sa prothèse de hanche. Wawrinka a plié l'affaire avec la manière, remportant les trois derniers jeux et concluant le choc qui n'avait de choc que le nom avec un ace (6-2). Au tour suivant, il croisera le fer avec Dominik Koepfer et le spectacle devrait être tout autre.

Roland-Garros Highlights | Barbora Strycova - Varvara Lepchenko IL Y A UNE HEURE