"La meilleure nouvelle serait de revoir des matches à la télévision" : Zverev est pour le huis clos

C'est en Floride qu'Alexander Zverev vit pendant la crise sanitaire. En attendant que la saison de tennis, suspendue depuis le mois de mars, reprenne ses droits. L'actuel septième joueur mondial espère ainsi revenir fringant pour l'US Open, toujours prévu du 24 août au 13 septembre, mais également pour Roland-Garros, décalé du 20 septembre au 4 octobre. A l'occasion des Internationaux de France, l'Allemand de 22 ans pencherait pour un tournoi à huis clos et l'a fait savoir ce jeudi dans une interview accordée à Sport Bild.

"Je suis pour le huis clos tant qu'on ne retrouvera pas une situation normale. C'est mieux que d'annuler la saison. Nous, les joueurs, aimons évoluer dans des tribunes pleines, mais avec cette crise sanitaire inédite, la meilleure nouvelle serait avant tout de revoir des matches à la télévision. Cela ferait un bien énorme aux fans de tennis. Les gens sont tellement impatients de revoir du tennis qu'ils accepteraient de voir des matches, même sans spectateur", a déclaré Alexander Zverev. Alors que la situation sanitaire évolue différemment selon les continents, le demi-finaliste du dernier Open d'Australie se pose cependant la question du transport des joueurs du monde entier en avion.

L'Allemand regrette également cette pause imposée alors que la nouvelle génération incarnée par Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev, Dominic Thiem et lui-même commençait à se montrer menaçante derrière les incontournables Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer. "Cette crise remet tout en cause. Je pense que Roger, Novak et Rafa vont revenir plus frais et déterminés que jamais. Cette pause sera bénéfique à l'ancienne génération. Mais je suis persuadé que nous allons bientôt leur passer devant. Ce n'est plus qu'une question de mois." Rendez-vous donc à l'US Open et à Roland-Garros.