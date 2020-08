Les organisateurs de Roland-Garros rêvaient d'accueillir jusqu'à 20.000 spectateurs par jour malgré le coronavirus, mais ce scénario semble de plus en plus improbable après le veto mis par le Premier ministre à toute dérogation en zone rouge à la jauge des 5.000 personnes. L'annulation était redoutée, il y a eu un report. Le huis clos semblait envisagé, il y aura a priori du public. Mais combien ?

Depuis, officiellement, la FFT ne démord pas de ce chiffre en soulignant les précautions mises en place pour assurer la sécurité sanitaire de la population sur le site (joueurs, spectateurs, médias, staff). Mais le Premier ministre français Jean Castex a remis en question cette jauge le 26 août en annonçant qu'il ne serait " plus possible à l'autorité préfectorale de déroger " à la jauge maximale de 5.000 personnes " dans les départements rouges ", qui englobent le site de Roland-Garros dans l'ouest parisien.

Et de source proche du dossier, le préfet de police de Paris Didier Lallement a la ferme intention d'appliquer à la lettre la consigne gouvernementale. Résultat pour Roland-Garros qui ne pourrait plus accueillir qu'un total de 5.000 spectateurs par jour sur l'ensemble des courts: nouveau remboursement des billets vendus, troisième billetterie, pertes financières.

" Le moment venu, il y aura des précisions ", a simplement commenté auprès de l'AFP le directeur général de la FFT Jean-François Vilotte. De leur côté, depuis la bulle de New York, où la Fédération américaine (USTA) a organisé l'US Open à huis clos et dans des conditions sanitaires drastiques, les joueurs commencent à se poser des questions sur leur sécurité à Roland-Garros.

En revanche, "on n'a aucune nouvelle du protocole qui sera mis en place à Roland-Garros et les joueurs commencent à être assez inquiets. Beaucoup disent qu'ils aimeraient que les conditions soient les mêmes à Roland-Garros (qu'à Flushing Meadows) et, très honnêtement, je ne vois pas comment il va être possible de faire la même chose à Paris, comme créer une bulle autour des joueurs en autorisant du public", a ajouté le N.3 mondial de double.