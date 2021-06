Et de trois pour Diego Schwartzman. L'Argentin de poche est de nouveau en quarts de finale à Roland-Garros, pour la troisième fois de sa carrière. Le joueur de 28 ans a dominé Jan-Lennard Struff en trois manches malgré un sérieux retard à l'allumage (7-6 [9], 6-4, 7-5). Pas de quoi le perturber dans sa marche sans encombre jusqu'au tour suivant. S'il n'a pas perdu le moindre set jusqu'alors, un petit miracle au vu du premier set ce lundi, le défi qui l'attend désormais pourrait bien bouleverser ce chiffre. Son prochain adversaire pourrait se nommer Rafael Nadal, son bourreau en demi-finale l'an passé.

L'opposition totale de style a tourné en faveur de l'habitué sur le Lenglen. L'Allemand a bien tenté de faire parler sa force de frappe au service pour conclure au filet et écourter les échanges : 13 aces et près d'un tiers de ses points remportés au filet. Mais trop dispendieux à la volée (25 sur ses 53 fautes directes) et manquant d'alternance, il n'a pas réussi à déstabiliser son adversaire, trop rompu aux joutes terriennes pour se faire avoir de la sorte. Schwartzman était pourtant passé à côté de son entame de match, mené 5-1, 15-40 sur sa mise en jeu.

Jamais deux sans trois contre Rafa ?

Mais le joueur de Buenos Aires n'a jamais craqué, poussant son vis-à-vis jusqu'au tie-break et sauvant au passage sept balles de set. Puis il a dû reprendre deux fois le service de Struff, pas une mince affaire, dans la deuxième manche pour rester à hauteur et remporter le set sur la mise en jeu du 42e joueur mondial. En confiance, Schwartzman est ensuite passé en contrôle, menant vite 4-0 dans le dernier acte.

Ce succès immaculé valait bien un grand cri de soulagement. La suite s'annonce autrement plus corsée. Rafael Nadal semble prédestiné à se mettre sur sa route, s'il domine Jannik Sinner dans l'après-midi. Les deux autres éditions durant lesquelles Diego Schwartzman avait atteint le Top 8, il était systématiquement tombé sur un os nommé Rafa (2018 et 2020).

