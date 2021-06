Impressionnant de maîtrise, Alexander Zverev n'a fait qu'une bouchée de Kei Nishikori en trois sets (6-4, 6-1, 6-1). Après une première manche accrochée, l'Allemand a déroulé, s'appuyant sur un service surpuissant et une défense de haute volée. Vainqueur en moins de 2 heures, il atteint les quarts de finale de Roland-Garros pour la troisième fois de sa carrière. Il y défiera Davidovich Fokina.

C'est à croire que Zverev prend un malin plaisir à battre Nishikori sur terre battue. Après Madrid et Rome au printemps, l'Allemand a de nouveau disposé du Japonais sur ocre. Puisque le dernier match dans la Ville Eternelle il y a trois semaines (4-6, 6-3, 6-4 pour Zverev) avait été très accroché, on pensait que ce nouvel affrontement accoucherait d'un duel serré. La tendance s'est confirmée dans le premier set, même si l'Allemand a parfaitement démarré, breakant d'entrée et menant 3-0 après 9 minutes. Encore en rodage, il a ensuite cédé face à un adversaire sûr de ses amortis, vite revenu à 3-3. C'est sans doute au service que s'est jouée cette première manche : avec 73% de réussite sur ses premières balles et une moyenne de 216 km/h, Zverev a foudroyé un adversaire impuissant (6-4).

Nishikori a perdu pied

Une première manche qui a certainement affecté le moral d'un Japonais méconnaissable par la suite. Archi dominé par un adversaire intraitable en défense, Nishikori a souvent surjoué, cherchant à déstabiliser Zverev sur des coups qu'il ne maîtrisait pas vraiment. Ses 36 fautes directes en témoignent, et ont donné un avantage certain au numéro 5 mondial, qui n'en demandait pas tant. Un set à sens unique (6-1), suivi d'une nouvelle manche dominée de la tête et des épaules par Zverev (6-1). Impérial à la volée et très solide en défense, l'Allemand a paru sûr de sa force et délivré une prestation très aboutie.

Vainqueur en 1h54, l'Allemand s'est en plus permis le luxe de s'économiser, en vue du quart de finale. Un détail non négligeable, puisque son futur adversaire Davidovich Fokina a joué pendant près de 3 heures cet après-midi. Le couac contre Otte au 1er tour (victoire en 5 sets après avoir perdu les 2 premières manches) est aujourd'hui un lointain souvenir pour Alexander Zverev, deuxième joueur allemand à disputer trois quarts de finale Porte d'Auteuil derrière Boris Becker. Pour Nishikori, 59e joueur mondial mais 3 fois quart de finaliste à Roland, c'est une élimination sans lutter. Le Japonais, 99 matches remportés en Grand Chelem, devra attendre Wimbledon pour rejoindre le cercle fermé des joueurs à 100 victoires...

