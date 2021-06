On ne dira pas encore que c’est l’amour fou entre Daniil Medvedev et la terre battue de Roland-Garros. Mais le Russe commence très clairement à prendre ses marques. Après un premier tour convaincant et une première victoire glanée du côté de la Porte d’Auteuil, la tête de série numéro 2 s’est bien reprise pour dominer l’Américain Tommy Paul au 2e tour malgré la perte du premier set. Son réveil brutal aura suffi à faire plier son adversaire en 2h17 de jeu (3-6, 6-1, 6-4, 6-3). Le voilà désormais à un match, ce 3e tour face à Reilly Opelka, de rallier la deuxième semaine à Paris. Inespéré avant de débarquer…

Impérial au service

Ravi de ses sensations après sa première victoire à Roland, Medvedev a pourtant démarré comme un diesel. Un peu pataud et imprécis, il a laissé l’initiative à un Tommy Paul qui n’en demandait pas tant. Dans ce premier set équilibré, l’Américain aura su gagner les points importants, tout l’inverse du Russe, pas encore complètement dans son match. Mais le réveil fut brutal.

Agressive au retour, impériale au service, la tête de série numéro 2 a lancé la machine, à peine ralentie par un Tommy Paul courageux et accrocheur. Mais le mérite de Medvedev vient sans doute de sa réaction : impassible, il ne s’est pas découragé sur ses erreurs personnelles (32 fautes directes) et a su s’appuyer sur un service létal (80% de points remportés après son premier service) et une attitude plutôt zen pour passer ce cap. Dans la raquette, tout n’est pas encore parfait mais le Russe continue sa route dans le tableau, sans y laisser trop de plumes. De quoi lui donner des idées ?

