Le choc tant attendu n’aura pas eu lieu. Dans ce duel de générations, Richard Gasquet n’a laissé aucune chance à Hugo Gaston qu’il a surclassé en 1h39 (6-1, 6-4, 6-2). Après la victoire de Gaël Monfils, Gasquet, bientôt 35 ans, prouve que la génération des "Nouveaux Mousquetaires" n’est pas encore complètement finie. Révélation de l’édition 2020, Gaston a rapidement été dominé par son compatriote et n’a pas été en mesure d’enchanter à nouveau le public parisien. Au deuxième tour, le Biterrois pourrait affronter un certain … Rafael Nadal.

Une chose est sûre, Hugo Gaston est resté le même. Dès le premier échange du match, le Toulousain a tenté une amortie. Mais c’est Gasquet qui a remporté le point. Il aura fallu d’ailleurs 34 minutes de jeu pour que le plus jeune des deux Français ne réalise une amortie gagnante à 1-1 dans le deuxième set. Bien loin de ses standards du mois d’octobre, où il les enchaînait comme bon lui semblait. Apparu très en jambes, et probablement prévenu de ce qui l’attendait, Gasquet a rarement été pris en défaut sur les courses vers l’avant. Gaston a alors souvent fait les mauvais choix et a vite cédé le premier set (6-1 en 26 minutes).

