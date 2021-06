Attention, Sloane Stephens est en jambes. Après une victoire forte en émotions face à Carla Suarez Navarro au 1er tour de Roland-Garros , puis un succès relativement aisé face à la tête de série N.9 Karolina Pliskova (7-5, 6-1), elle a décroché ce samedi sur le court Simonne-Mathieu une victoire en deux manches face à Karolina Muchova (t.d.s. N.18).

Lauréate de l'US Open 2017 et finaliste des Internationaux de France quelques mois plus tard en 2018, Stephens a maîtrisé le premier set face à Muchova. Puis elle a remporté une deuxième manche plus décousue, durant laquelle elle a deux fois laissé passer un break d'avance. Résultat : 6-3, 7-5. En huitièmes de finale, elle affrontera Elina Svitolina ou Barbora Krejcikova.

