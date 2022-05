L'accolade fut franche et témoignait du respect que Félix Auger-Aliassime témoignait à son adversaire du jour. Ils ne sont pas nombreux les joueurs à découvrir un Grand Chelem et à jouer aussi crânement leur chance. Juan Pablo Varillas a poussé "FAA" dans ses retranchements mais au final, le niveau de jeu supérieur du Canadien a fait la différence. Les 3h14 de jeu pèseront peut-être plus tard mais son succès (2-6, 2-6, 6-1, 6-3, 6-3), le premier de sa carrière à Roland-Garros, a plus d'importance. Le vainqueur du match Karatsev - Ugo Carabelli sera son adversaire au 2e tour.

Du très mauvais Auger-Aliassime pour débuter

Dans ces deux premiers sets, il n'y avait rien de ce qu'est devenu Félix Auger-Aliassime et beaucoup de ce qu'il était il y a encore quelques mois : un joueur fragile pas encore tout à fait régulier à un niveau suffisamment haut pour se mettre au-dessus d'un Varillas qui écume le circuit Challenger plutôt que celui de l'ATP. Vingt-et-une fautes directes, aucune balle de break, voilà qui laissait présager d'une sortie de route encore précoce pour le demi-finaliste du dernier US Open. Ce, d'autant plus qu'en face, le Péruvien jouait très bien, avec un tennis simple mais diablement efficace.

