C'est la magie des conférences de presse. Souvent, les questions se succèdent, les réponses aussi, sans que rien d'atypique ne vienne perturber un cérémonial bien rangé. Et puis, parfois, il y a celle qui fait mouche. L'interrogation est bien tournée, tombe au bon moment et la réplique qui suit capte l'attention de tous.

C'est ce qu'il s'est passé ce vendredi en salle de presse à Roland-Garros. Alors que la conférence de presse de Rafael Nadal touchait à sa fin après sa qualification en finale dans des circonstances spéciales , un confrère espagnol a su trouver la bonne tournure pour évoquer le sujet brûlant autour de l'Espagnol : l'état de son pied et la douleur qui en découle.

"Rafa, imaginons…, a commencé le journaliste ibérique. Tu arrives à l'hôtel et c'est ton anniversaire. Il y a une lampe que tu frottes et un génie sort. Il te dit : 'Rafa, je t'offre un tout nouveau pied, avec un scaphoïde tout beau, en échange de la finale de dimanche ? Qu'est-ce que tu réponds ?" L'Espagnol n'a pas hésité très longtemps. "Je préfère perdre la finale, sans aucun doute", a-t-il répondu du tac-au-tac.

Rafael Nadal lors de sa demi-finale

"Faire du sport avec mes amis, c'est encore une inconnue"

Le tout avant de développer. "Mon discours n'a pas changé et la façon dont je vois la vie non plus, a-t-il continué. Au final, avoir un pied tout neuf pourrait me permettre d'être plus heureux au quotidien. Gagner, c'est génial, ça te permet de te remplir d'adrénaline mais la vie continue. Et la vie est bien plus importante que n'importe quel titre. Pour moi, après la carrière que j'ai eue, je donne toujours le meilleur de moi-même pour avoir le plus d'options possibles physiques. Mais j'ai encore la vie devant moi, j'aimerais pouvoir continuer à faire du sport avec mes amis de manière amateur et, pour l'instant, c'est encore une inconnue."

S'il a tenu à rappeler qu'il s'était bien senti physiquement sur cette demi-finale, où ses difficultés ont davantage été causées par les conditions humides de jeu, il a encore rappelé que son corps, et a fortiori son pied, le martyrisait. "Il faut être réaliste et assumer les limites actuelles", a-t-il expliqué. La douleur est toujours là et, malheureusement pour lui, les génies n'existent pas…

