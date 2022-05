Il y avait du chaos dans l'air sur le court Suzanne-Lenglen ce lundi. Sous un ciel menaçant et malgré un troisième set qui aurait pu basculer, c'est bien Corentin Moutet qui s'est extrait du chaos en dominant avec brio Stan Wawrinka en quatre sets (2-6, 6-3, 7-6, 6-3) après avoir fait disjoncter le Suisse dans les moments chauds. Il aura l'honneur de défier Rafael Nadal, son idole, au prochain tour.

Ils ont attendu avant de pouvoir entamer le combat, la faute à une pluie persistante ce lundi sur la Porte d'Auteuil. Mais ça valait le coup. Car le duel entre les deux hommes aura offert un combat de styles et de caractère. On a d'abord pensé que le gaucher français n'était pas dans son assiette, complètement dominé pendant un set par la puissance retrouvée de Wawrinka, auteur de nombreux coups gagnants (6-2). Et puis, le vent a tourné.

Corentin Moutet lors de son match contre Stan Wawrinka lors du 1er tour de Roland-Garros 2022 Crédit: Getty Images

Moutet a su garder la tête froide

Moins précis et moins agressif, Wawrinka a vu surtout Moutet devenir bien plus accrocheur au moment de remettre la balle dans le court et plus inspiré au moment de conclure les points importants (2-6, 6-3). L'ascendant du Français s'est alors matérialisé très rapidement dans le troisième set au point de s'offrir deux balles de set à 5-2, moment choisi par le Vaudois pour réveiller la bête qui sommeille encore à lui.

C'est finalement une fin de set au couteau que les deux hommes auront livrée où Wawrinka et sa puissance de feu ont longtemps martyrisé un Moutet pourtant accrocheur. Mais le Suisse a complètement craqué dans un tiebreak caviardé qui a fait chavirer le Lenglen et envoyé Moutet dans une dynamique inarrêtable. Le dernier set fut une formalité et c'est une énième faute en longueur de Wawrinka (51 fautes directes au total) que le Français a obtenu son sésame pour le 2e tour. Il y défiera Rafael Nadal, pour un duel de gaucher alléchant.

