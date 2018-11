Djokovic : "Si vous m'aviez dit cela il y a cinq mois..."

C'est un retour improbable. Et il en est d’ailleurs presque le premier surpris. "Si vous m'aviez dit cela il y a cinq mois...", reconnait Novak Djokovic. Il y a cinq mois, il était justement 22e mondial après une longue période d'errance et d'absence. A l'époque, il avait presque tout perdu. Son rythme, sa confiance et sa motivation. Mais depuis, il a tout inversé. Et lundi, il sera à nouveau numéro 1 mondial. "J'ai toujours cru en moi, mais c'était tellement improbable à l'époque vu mon classement, comment je jouais et me sentais sur le court", glisse-t-il ce jeudi après s'être qualifié pour les quarts de finale du Masters 1000 de Paris-Bercy.

Le Serbe savoure. "Je suis naturellement très fier", confie-t-il. Mais il reste surtout concentré. C'est bien connu, l'appétit vient en mangeant. Avoir gagné Wimbledon, l'US Open mais aussi Cincinnati et Shanghai lors des derniers mois n'a fait qu'attiser sa faim. "Je ne me suis pas trop attardé sur ça car c'est en plein milieu de la semaine (d'un tournoi). Je pense que ce sera différent quand j'aurai fini le tournoi", prévient-il, bien décidé à fêter cette première place lundi après avoir décroché un nouveau titre dimanche.

" Cela ne me réjouit pas de voir Rafa se retirer blessé "

Surpris de la rapidité de son come-back, Novak Djokovic est bien redevenu cet ogre affamé, qui ne lâche rien. Et comme il sait à quel point tout peut aller très vite, il reste sur ses gardes pour la fin de saison. " J'espère que le classement sera le même à la fin de l'année. C'est l'objectif. Mais Roger (Federer) est encore dans la course, Rafa aussi. Cela va dépendre de qui va jouer à Londres (au Masters). Donc, comme je l'ai dit, je ne peux pas être trop ravi", explique-t-il tout en pensant à l'Espagnol, qui lui a offert ce trône sur un plateau avec ces blessures à répétition : "Cela ne me réjouit pas de voir Rafa se retirer blessé du tournoi dans cette dernière bagarre pour la place de N.1."

Deuxième joueur à réussir l'exploit d'attraper la place de numéro 1 mondial après être parti au-delà du Top 20 dans une même saison avec Marat Safin, Djoko a en tout cas ciblé le point clef de son retour en grâce qui le ramène sur le trône de la planète tennis : sa confiance. "Les trois, quatre premiers mois où j'ai rejoué sont très différents des trois, quatre derniers. Ma confiance a énormément progressé", explique-t-il. "Vous savez, je construis chaque jour ma confiance dans mon tennis. Je savais que je pouvais le faire et retrouver mon meilleur jeu. Mais cela a effectivement été rapide. C'est une belle aventure." Qu'il ne compte pas stopper là.