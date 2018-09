Juan Martin del Potro sera de la partie à Bercy

Finaliste malheureux du dernier US Open, Juan Martin del Potro se tourne désormais vers l'avenir. Et comme il l'a dévoilé via son compte Twitter, plusieurs échéances sont à venir. En octobre, l'Argentin se rendra tout d'abord en Chine, où il disputera les tournois de Pékin et Shanghai (1er et 7 octobre). Puis, il sera temps de revenir en Europe pour se présenter au tournoi de Bâle, le 22 octobre, et le Masters 1000 de Paris, qui débutera le 29 octobre.

Quart de finaliste l'an passé, le nº4 mondial va donc passer par la case Bercy avant de probablement disputer le Masters de Londres. Actuellement 3e joueur mondial, l'Argentin n'a plus besoin que d'une poignée de points pour assurer sa présence à Londres. Ce serait un petit évènement pour Del Potro, qui n'a plus disputé le Masters depuis maintenant... cinq ans.