Masters Paris-Bercy : Roger Federer confirme sa participation au tournoi

Le suspense prend fin. Roger Federer est bien de retour en France, pour y disputer un tournoi, son premier dans l’Hexagone depuis Bercy en 2015. Une autre époque. Un autre temps. Un autre Federer. Victorieux à Bâle, chez lui, dimanche, le Suisse avait laissé le doute s’instiller : son état de forme et surtout de fatigue allait déterminer sa présence parisienne. Il avait promis de venir s’entraîner ce mardi et de donner sa réponse dans la foulée. "Si je suis là, c’est pour jouer demain", a-t-il glissé dès le début de sa conférence. Un évènement, à n’en pas douter.

Car Bercy s’offre un plateau XXL où figureront donc les trois mastodontes du tennis mondial, à savoir Rafael Nadal, Novak Djokovic et donc Roger Federer. Le numéro trois mondial avait été à deux doigts de participer l’année passée avant de finalement se retirer à la dernière minute, laissant Guy Forget, directeur du tournoi, à son désarroi. Cette fois-ci, sûrement pour préparer au mieux le Masters de Londres et retrouver du rythme, il a décidé de sauter le pas.

" J'ai senti que j'étais assez frais pour jouer "

"Je suis très heureux de rejouer ici. Je me sens bien et je ne serais pas venu si je ne souhaitais pas jouer", a-t-il expliqué dans une conférence de presse ultra-attendue. "Après Bâle j'ai souvent tout donné, mentalement je suis toujours assez épuisé. Mais là j'ai senti que j'étais assez frais pour jouer." Car entre Bâle et le Masters, c’est souvent Bercy qui en payé le prix fort. Mais pas cette année donc.

Assez frais pour jouer face à un gros morceau, quoiqu’il arrive. Et "un gros serveur" a-t-il précisé puisque le Suisse devra se coltiner le vainqueur du match opposant Milos Raonic à Jo-Wilfried Tsonga. Si d’aventure il venait à croiser le Français, ce serait un revival étonnant de leur finale de 2011 remportée par RF. Sa seule victoire à Bercy.

Depuis, son bilan est très mitigé. Des impasses fréquentes (2012, 2016, 2017), une demie (2013), un quart (2014) et un huitième (2015). Alors, qu’attendre pour cette année ? Pas grand-chose à l’écouter. "Je ne pense pas tout de suite au titre. Avec les retours de Rafa et de Novak en plus d'un tableau difficile ça ne sera pas facile", a-t-il avoué. Peu importe. Pour Bercy et pour les fans tricolores du recordman du nombre de titres en Grand Chelem, l’essentiel est ailleurs.