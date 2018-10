Milos Raonic forfait, Roger Federer passe sans jouer

Les fans de tennis vont encore devoir faire preuve de patience pour revoir Roger Federer à Bercy. Absent depuis 2015, le Suisse devait signer son retour dans le tournoi parisien ce mercredi. Mais son adversaire, Milos Raonic, a fait faux bond. Touché au coude, le Canadien, vainqueur la veille de Jo-Wilfried Tsonga, a dû déclarer forfait quelques heures avant le début de cette rencontre.

Les spectateurs de Bercy, qui avaient réservé leurs places pour ce mercredi, ont des raisons d'être déçus. Après son neuvième sacre à Bâle dimanche, Roger Federer avait attendu mardi pour confirmer sa présence au tournoi. Après son neuvième sacre à Bâle dimanche, il se sent suffisamment "frais" pour défendre ses chances à Bercy où il vise un 100e titre sur le circuit ATP. Et il aura donc un jour de plus avant d'enchaîner.

Le Suisse, qui ne s'est imposé qu'une fois à Bercy - en 2011 -, débutera sa quête face à l'Italien Fabio Fognini et le Hongrois Marton Fucsovics jeudi. L'actuel N.3 mondial s'était incliné en huitièmes de finale face à l'Américain John Isner, lors de sa dernière apparition en date, en 2015.