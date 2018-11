Rolex Paris Masters : Jack Sock, éliminé par Dominic Thiem, va sortir du Top 100

Le tenant du titre sorti en quart de finale du Rolex Paris Masters. Jack Sock s'est incliné en trois manches et 2h14 de jeu face à Dominic Thiem vendredi (4-6, 6-4, 6-4). L'Américain s'est bien défendu mais n'a pas pu tenir le rythme physique imposé par l'Autrichien. Avec cette défaite, Sock va sortir du top 100 dès lundi prochain (105e). Dominic Thiem, lui, poursuit sa belle semaine parisienne et disputera samedi sa première demi-finale à Bercy. Il sera opposé à Karen Khachanov, tombeur d'Alexander Zverev un peu plus tôt.

Jack Sock n'avait gagné que sept matches sur le circuit ATP cette saison avant d'arriver à Paris, lieu de son unique sacre en Masters 1000, l'an dernier. Peu en confiance, l'Américain a pourtant affiché un très bon niveau de jeu cette semaine, et a confirmé lors du premier set face à Dominic Thiem. Efficace au service et percutant à l'échange, il a rapidement breaké son adversaire. Et malgré un retour de l'Autrichien, Jack Sock ne s'est pas affolé et a pris une deuxième fois la mise en jeu adverse pour basculer en tête (6-4).

Sock en dehors du top 100

Sans doute revigoré par l'air parisien, l'Américain n'a pas baissé de rythme après le gain de la première manche. Il a même obtenu deux balles de break au début du deuxième set, toutes sauvées par Dominic Thiem. L'Autrichien s'est alors rebellé et a pris le service du tenant du titre sur le jeu suivant. Un avantage qu'il a su garder jusqu'au bout, pour offrir un dernier set au public de Bercy. Un peu court physiquement, Sock a tenu comme il a pu mais a fini par céder face à la puissance autrichienne.

Cette défaite en quart de finale fait mal à l'Américain. Lundi prochain, il perdra les points de son titre acquis ici même l'an dernier, ainsi que les points du Masters de Londres. Il va donc sortir du top 100 pour la première fois depuis mars 2014. En revanche, la belle aventure parisienne se poursuit pour Dominic Thiem, déjà finaliste à Roland-Garros cette année. Première demi-finale à Bercy pour l'Autrichien, qui tentera de décrocher son billet pour la finale face à Karen Khachanov.