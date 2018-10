Rolex Paris Masters - Rafael Nadal : "On n'a plus 20 ans, ils auront leur chance !"

Absent des courts depuis son abandon en demi-finale de l'US Open, Rafael Nadal va faire son grand retour à Paris. L'Espagnol s'apprête à disputer le Rolex Paris Masters, dernier Masters 1000 de l'année. Alors que Novak Djokovic ne cesse de se rapprocher, Nadal s'avance à Bercy avec pour principal objectif la conservation de sa place de numéro 1 mondial. Ce, malgré des interrogations persistantes sur l'état de son genou, qui l'a poussé à l'abandon à Flushing Meadows.

"J'ai arrêté pendant un moment après l'US Open, et j'ai repris étape par étape, a expliqué le Majorquin en conférence de presse, dimanche. Ce n'est pas nouveau pour moi. On sait donc à peu près ce qu'il faut faire (…), sachant que les choses ne changent pas très vite avec ce type de blessure." Les dernières semaines semblent ainsi avoir poussé Nadal à la prudence : "Il reste deux jours avant de me lancer. Je me réjouis du prochain entraînement, et c'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui."

"On n'a plus 20 ans !"

Sa convalescence a en tout cas permis à l'Espagnol de multiplier les projets : ouverture d'une antenne de son Académie au Mexique ("C'est une manière importante de rester impliqué dans ce sport"), soutien aux victimes des intempéries à Majorque ("J'ai vraiment vécu cela de l'intérieur"), et exhibitions à venir, notamment en Arabie Saoudite, à Jeddah, alors que la situation géopolitique est tendue après la mort suspecte d'un journaliste ("Mon équipe est en train de s'entretenir avec les gens là-bas pour analyser la situation").

Talonné par Djokovic au classement ATP, Rafael Nadal est également revenu sur sa longévité au plus haut niveau dimanche. En restant lucide : "On n'a plus 20 ans, donc ils auront leur chance ! a assuré Rafa. Ce n'est pas à moi d'analyser si [la longévité du trio Nadal-Federer-Djokovic] est une bonne chose pour le tennis ou non. Mais il y a une nouvelle génération fantastique, qui aura le temps de faire de grandes choses dans les années à venir."