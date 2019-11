Inquiet après l'US Open, puisqu'il avait quitté New York sur abandon à cause d'un coude endolori, Novak Djokovic va beaucoup mieux, merci pour lui. Le champion serbe a mis à profit l'automne pour remporter deux nouveaux titres, à Tokyo et surtout ce dimanche à Bercy. Au terme d'une semaine où, en dépit d'un état grippal en début de tournoi, il n'aura pas concédé une seule manche en cinq matches, le Djoker s'est offert, en battant Denis Shapovalov en finale (6-3, 6-4), le 77e titre de sa carrière.

Ce nouveau trophée lui permet de se placer à la hauteur de John McEnroe, lui aussi vainqueur de 77 tournois dans sa carrière. Novak Djokovic intègre ainsi le Top 5 historique en la matière. Trois des six joueurs les plus titrés sont encore en activité. Nole revient à sept longueurs de Rafael Nadal (84). Le trio de tête, lui, garde encore ses distances. Ivan Lendl totalise 94 victoires en tournoi, et viennent ensuite les deux centenaires : Roger Federer, qui a conquis son 103e titre dimanche dernier à Bâle, et le recordman absolu, Jimmy Connors, avec ses 109 titres.

Records de titres dans l'ère Open

Joueur Pays Titres Période 1. Jimmy Connors Etats-Unis 109 1972 - 1989 2. Roger Federer Suisse 103 2001 - 2019 3. Ivan Lendl République tchèque / Etats-Unis 94 1980 - 1993 4. Rafael Nadal Espagne 84 2004 - 2019 5. Novak Djokovic Serbie 77 2006 - 2019 5. John McEnroe Etats-Unis 77 1978 - 1991 7. Rod Laver Australie 74 1968 - 1976 8. Björn Borg Suède 64 1973 - 1983 9. Pete Sampras Etats-Unis 64 1988 - 2002 10. Guillermo Vilas Argentine 62 1973 - 1983

Les 77 titres de Djokovic année par année

Année Total Grand Chelem Masters Masters 1000 ATP 500 ATP 250 2006 2 - - - - 2 2007 5 - - 2 1 2 2008 4 1 1 2 - - 2009 5 - - 1 3 1 2010 2 - - - 2 - 2011 10 3 - 5 1 1 2012 6 1 1 3 1 - 2013 7 1 1 3 2 - 2014 7 1 1 4 1 - 2015 11 3 1 6 1 - 2016 7 2 - 4 - 1 2017 2 - - - - 2 2018 4 2 - 2 - - 2019 5 2 - 2 1 -

Les 77 titres de Djokovic tournoi par tournoi

Tournoi Catégorie Titres Surface Années Open d'Australie Grand Chelem 7 Dur 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 Miami Masters 1000 6 Dur 2007, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 Pékin ATP 500 6 Dur 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 Wimbledon Grand Chelem 5 Gazon 2011, 2014, 2015, 2018, 2019 Masters Masters 5 Indoor 2008, 2012, 2013, 2014, 2015 Indian Wells Masters 5 Dur 2008, 2011, 2014, 2015, 2016 Paris Masters Masters 1000 5 Indoor 2009, 2013, 2014, 2015, 2019 Canada Masters 1000 4 Dur 2007, 2011, 2012, 2016 Rome Masters 1000 4 Terre battue 2008, 2011, 2014, 2015 Shanghai Masters 1000 4 Dur 2012, 2013, 2015, 2018 Dubaï ATP 500 4 Dur 2009, 2010, 2011, 2013 US Open Grand Chelem 3 Dur 2011, 2015, 2018 Madrid Masters 1000 3 Terre battue 2009, 2011, 2016 Monte-Carlo Masters 1000 2 Terre battue 2013, 2015 Doha ATP 250 2 Dur 2016, 2017 Belgrade ATP 250 2 Terre battue 2009, 2011 Roland-Garros Grand Chelem 1 Terre battue 2016 Cincinnati Masters 1000 1 Dur 2018 Bâle ATP 500 1 Indoor 2009 Tokyo ATP 500 1 Dur 2019 Vienne ATP 500 1 Indoor 2007 Adélaïde ATP 250 1 Dur 2007 Metz ATP 250 1 Indoor 2006 Amersfoort ATP 250 1 Terre battue 2006 Estoril ATP 250 1 Terre battue 2007 Eastbourne ATP 250 1 Gazon 2017