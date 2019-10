La nuit porte conseil et Roger Federer a tranché. Alors qu’il déclarait dimanche ne pas savoir si jouer à Bercy était une bonne idée dans la foulée de son dixième sacre à Bâle, le Suisse en a désormais l’assurance puisqu’il a décidé de ne pas s’aligner sur le dernier Masters 1000 de la saison.

La nouvelle, crainte par les fans français du Maestro, est tombée lundi matin. C’est tout sauf une surprise : à 38 ans et à deux semaines du Masters, Federer a décidé de zapper Paris de son programme. "Je suis extrêmement déçu de devoir me retirer du Rolex Paris Masters. Je dois me ménager car je veux jouer le plus longtemps possible sur l'ATP Tour", a-t-il fait savoir, tout en donnant rendez-vous au public hexagonal. "Je suis désolé pour mes fans français que je verrai l'année prochaine à Roland-Garros."

Le duel Djokovic-Nadal pour compenser

Il n’y a pas que les fans de l’homme aux vingt tournois du Grand Chelem qui grimacent. Guy Forget, le directeur du tournoi, entre également dans cette catégorie : "Je suis évidemment déçu par ce forfait et surtout pour le public de l’AccorHotels Arena".

Le Français se rassure avec les présences confirmées des deux meilleurs joueurs de la planète, Novak Djokovic et Rafael Nadal, gages d’un spectacle de qualité : "Malgré tout, cette édition 2019 du Rolex Paris Masters s’annonce passionnante, pleine d’enjeux avec notamment l’attribution des dernières places pour les Nitto ATP Finals de Londres et de la place de n°1 mondiale de fin d’année."

Federer, vainqueur du M1000 parisien en 2011 aux dépens de Jo-Wilfried Tsonga, avait signé son retour à Bercy l’an dernier après deux années d’absence. Il s’y était montré à son avantage en atteignant les demi-finales, seulement battu par Djokovic au terme d’une belle bataille (7-6, 5-7, 7-6).