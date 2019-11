La marche était trop haute pour Jo-Wilfried Tsonga dans son quart de finale contre Rafael Nadal. Auteur d'une très belle première manche finalement remportée par l'Espagnol au jeu décisif, le Français de 32 ans a vite baissé pavillon dans le second acte (7-6, 6-1). Une défaite logique pour le Manceau qui pourra se consoler avec un retour dans le Top 30 mondial lundi. De son côté, le Majorquin est au rendez-vous des demies pour la quatrième fois de sa carrière à Bercy et peut continuer à rêver d'un premier titre dans l'est parisien.

De retour en quart de finale d'un Masters 1000 pour la première fois depuis Bercy 2016, Jo-Wilfried Tsonga a d'abord livré un beau combat face à Rafael Nadal dans le premier acte. Avec 95% de points remportés derrière sa première balle et 92% pour l'Espagnol, les deux hommes ont d'abord été imprenables au service avant de s'expliquer au tie break. Un peu plus solide que le Français, le futur N°1 mondial a profité des rares opportunités offertes par Tsonga pour passer devant (7-6).

Un coup sur la tête pour le Français qui a ensuite vu l'Espagnol s'offrir et convertir sa première balle de break du match en début de seconde manche. Et, même s'il a tenté de s'accrocher, "Jo" a finalement dévissé devant un Nadal beaucoup plus entreprenant sur les mises en jeu de son adversaire (6-1). Le Manceau n'a d'ailleurs pas marqué un seul point sur seconde balle dans le deuxième set (0/7).

