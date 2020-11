Rafael Nadal est toujours en course pour un premier doublé à Paris. Mais le Majorquin n’a pas vécu une partie de plaisir face à Pablo Carreño Busta. Comme face à Feliciano Lopez pour son premier tour, le numéro 2 mondial a été en grande difficulté face à son compatriote. Et, comme contre Lopez, il a cédé le premier set. Mais Nadal n’est pas Nadal pour rien. Conscient que son niveau de jeu était loin de ses standards habituels, il ne s’est pas laissé abattre et est resté dans le match. Bien lui en a pris puisqu’il a inversé la tendance en fin de deuxième set avant de dérouler au troisième (4-6, 7-5, 6-1).