Rolex Paris Masters

Cette fois, il est lancé. Beaucoup plus à son aise que lors de son entrée en lice face à Feliciano Lopez, Rafael Nadal est monté en puissance jeudi en huitième de finale face à l’Australien Jordan Thompson, 61e joueur mondial, qui n'a pas démérité notamment dans la seconde manche. Le Majorquin s’est imposé en deux sets (6-1, 7-6) et un peu plus d’une heure et demie de jeu (1h33 précisément) pour rallier les quarts de finale à Bercy pour la 8e fois en 8 participations. La tête de série numéro 1 retrouvera son compatriote Pablo Carreno Busta avec une place dans le dernier carré en jeu.

La 1001e victoire a été moins mouvementée. Passé non sans mal mercredi dans le club très fermé des joueurs qui comptent au moins 1000 succès avec Jimmy Connors, Ivan Lendl et Roger Federer, Rafael Nadal s'est rendu la tâche plus aisée jeudi. Bien que bousculé en fin de seconde manche - il a même sauvé une balle de set à 5-6 contre lui -, le numéro 2 mondial a été bien plus convaincant dans le jeu. De quoi voir la suite avec l'optimisme prudent qui le caractérise.

Encore quelques réglages à peaufiner

Reconnaissons-le, le profil de son adversaire du jour lui convenait davantage que celui de Feliciano Lopez. Régulier à l'échange du fond, Jordan Thompson n'a pas de coups suffisamment forts dans son arsenal pour gêner véritablement Nadal. Et sûrement impressionné par l'occasion, même sans public, l'Australien est d'ailleurs entré timidement dans la partie et l'a payé cher. Après une demi-heure, il accusait déjà un set de retard.

Mais Thompson a eu le mérite de finalement trouver son rythme, se montrant beaucoup plus autoritaire sur ses engagements dans la seconde manche, tandis que Nadal, lui, manquait un peu de mordant. Résultat : l'Aussie fut le seul à se procurer une balle de break, synonyme de balle de set. Mais sous pression, le Majorquin a retrouvé son agressivité. Malgré un coup droit décentré, il a écarté le danger après un échange de 26 coups. Une manière de se remettre d'aplomb pour un tie-break maîtrisé de main de maître, aussi bien dans les séquences courtes que lors d'un nouveau bras de fer de 33 frappes qui a laissé des traces de l'autre côté du filet.

Cette fin de seconde manche a montré à Nadal qu'il avait encore de la marge par rapport à son meilleur niveau, y compris sur dur indoor, pas sa surface préférée. Le Majorquin peut jouer plus long et mieux retourner notamment. Au tour suivant, il a un adversaire rêvé pour hausser encore le curseur et gagner en confiance, car face à Carreno Busta, il n'a perdu qu'un set en six confrontations. Spécialiste des gammes en fond de court, le 15e joueur mondial a le tennis idéal pour permettre à Nadal de peaufiner ses réglages. Encore faut-il le démontrer, une fois de plus.

