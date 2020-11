Il n’y aura pas de neuvième victoire consécutive pour Ugo Humbert. Mais le Français pourra nourrir des regrets après sa défaite en trois sets contre Milos Raonic (6-3, 3-6, 7-6 et 2h18 de jeu). Car il avait su se remettre parfaitement d’une entame de match ratée pour faire un début de deuxième set sensationnel. En prenant le service du Canadien d’entrée, il est définitivement rentré dans son quart de finale. Survolté, il a nettement dominé le tie-break final pour mener 5-1 et obtenir deux balles de match. C'était sans compter sur un Raonic retrouvé au service. Revenu à hauteur, il a rejoint le dernier carré grâce à un dernier ace.

Le Canadien, hormis deux balles de break à sauver d’entrée, a pris le meilleur départ face à un Humbert emprunté et qui a rapidement cédé son engagement en commettant quatre fautes directes dans le jeu pour laisser Raonic mener 3-1. Impérial au service (25 aces), il n’a laissé aucune occasion au Français de refaire son retard (6-3). Mais ce dernier l’a surpris au début du set suivant. Bien plus mobile et plus tranchant dans ses frappes, Ugo Humbert a cette fois-ci converti sa balle de break (aidé par la double faute de Raonic à 15-30).