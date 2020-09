Il était l’un des grands absents à Flushing Meadows. Pourtant tenant du titre de l’US Open, Rafael Nadal avait choisi de faire l’impasse sur la tournée américaine et de ne pas le défendre pour plusieurs raisons. D’abord parce qu’il n’était pas complètement rassuré par la situation sanitaire. Ensuite et peut-être surtout en raison d’un calendrier trop chargé d’une transition entre la surface dure et la terre battue trop qu’il estimait trop brutale et rapide. L’Espagnol avait donc décidé de reprendre sa saison sur l’ocre européen, et le voici donc prêt à en découdre à Rome (14-21 septembre, un des Masters 1000 qui a pu être replacé dans cette fin d’année 2020 folle.

A l’instar des écoliers, collégiens et autres lycéens, le numéro 2 mondial effectue donc sa rentrée en septembre, plus de 6 mois après avoir disputé son dernier match officiel en compétition. C’était le 29 février dernier lors d’une finale du tournoi d’Acapulco largement remportée contre Taylor Fritz (6-3, 6-2) qui lui permettait d’ajouter une 85e ligne à son impressionnant palmarès. "Le Foro Italico (site du tournoi italien, NDLR) est toujours un endroit particulier pour moi et il le sera encore davantage cette année", a-t-il d’ailleurs affirmé en préambule à cette remise en route très attendue.

Une semaine pour prendre ses marques avant Roland

On peut le comprendre : pour aller chercher son 13e Roland-Garros, principal objectif de sa fin de saison, Nadal n’aura que peu de matches à se mettre sous la dent. Ce Masters 1000 romain devrait être d’ailleurs sa seule compétition de préparation avant de se frotter au défi physique des cinq sets. Assez angoissé de nature, le Majorquin cherchera à se rassurer pour prendre un maximum de repères et d’informations. Et si ce tournoi ne présente aucun enjeu pour lui en termes de points – il est assuré de conserver ceux de sa victoire l’an passé par une réforme du classement ATP due au coronavirus –, il y a fort à parier qu’il fera tout pour aller au bout, et retrouver le rythme de la compétition.

S’il y parvient, il décrochera sa 10e couronne italienne, portant à 4 le nombre d’épreuves qu’il a gagnées au moins à 10 reprises sur le circuit (12 fois Roland-Garros, 11 Monte-Carlo et 11 Barcelone). Et à défaut de références en matches, il abordera cette reprise avec de longues semaines d’entraînement sur terre battue derrière lui et il est arrivé tôt au Foro Italico pour y retrouver ses marques. Si l’on se fait peu de souci sur la capacité du Majorquin à pratiquer vite un haut niveau de jeu sur sa surface favorite, son entrée en lice au 2e tour contre Pablo Carreno Busta, demi-finaliste à Flushing Meadows, devrait lui permettre de savoir rapidement où il en est.

Djoko à la relance, Monfils et Wawrinka aussi de retour

Frais mentalement, Nadal sera confronté à d’autres inconnues inhabituelles pour lui. Au-delà du changement de date du tournoi et de saison – même si les différences de températures entre printemps et automne ne semblent pas flagrantes jusqu’ici –, il va être confronté au huis clos pour la première fois. Connaissant le caractère du bonhomme et son mental de guerrier, il y a peu de chances que cette situation inédite l’affecte, mais il sera intéressant de voir comment il appréhende ce nouveau défi. Le Majorquin va aussi découvrir la vie sous "bulle", puisqu’il n’aura pas la possibilité de louer une maison (deux hôtels sont réservés aux joueurs) comme Novak Djokovic lors de l’US Open.

Le Serbe, justement, sera lui aussi scruté avec attention. Une semaine après une disqualification à Flushing qui a fait couler beaucoup d’encre, l’heure est déjà à la relance pour lui. Comment réagira-t-il après s'être fait hara-kiri alors qu'un 18e Majeur semblait lui tendre les bras ? Son premier match s’annonce plus tranquille, puisqu’il devrait retrouver soit l’Italien Salvatore Caruso, 100e mondial, soit un qualifié, soit un "lucky loser". Mais il devra aussi rapidement monter en puissance puisque Félix Auger-Aliassime pourrait lui être opposé en huitième, avant des retrouvailles éventuelles avec Gaël Monfils en quart, six mois après leur demi-finale épique à Dubaï. Comme Nadal, le Français effectue sa rentrée à Rome et pourrait débuter contre Alex de Minaur, quart-de-finaliste à l’US. Tout sauf un cadeau.

Une finale exceptionnellement décalée à lundi

D’ailleurs presque tous les absents de marque du top 20 à New York seront au rendez-vous, dont Stan Wawrinka, qui a gagné un Challenger à Prague fin août, et Fabio Fognini, qui tentera de se rassurer après avoir subi voici quelques mois une opération aux chevilles. Finalement, seul Roger Federer n’aura donc toujours pas effectué sa rentrée dans cette élite. Mais on sait depuis des mois que le Suisse, numéro 4 mondial, ne reprendra la compétition qu’en 2021, lui qui a subi deux arthroscopies du genou droit.

Le plateau est donc alléchant, même si les finalistes de l’US Open Alexander Zverev et Dominic Thiem ont logiquement fait l’impasse, de même que Daniil Medvedev. Si l’hégémonie du Big 3 s’est arrêtée, du moins provisoirement, en Grand Chelem, aura-t-on donc droit à un bon vieux Djokovic-Nadal en finale ? Les deux premières têtes de série, qui espèrent se relancer pour des raisons différentes, signeraient tout de suite. Mais si elles se retrouvent effectivement pour un combat des chefs, elles devront patienter jusqu’à lundi prochain, date exceptionnelle de la finale issue du bricolage du calendrier. Décidément, ce Masters 1000 de Rome, comme cette saison 2020, ne ressemblera à aucun autre.

