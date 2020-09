S'il a rappelé avoir beaucoup travaillé pour "contrôler ses émotions" et éviter ce genre de coups d'éclat, il n'a pas voulu s'engager pour l'avenir: "Je ne peux pas garantir ou promettre que ça n'arrivera plus jamais dans ma vie... Je vais évidemment tout faire pour, mais tout est possible dans la vie." "Je n'oublierai jamais. Ce sera toujours là. Mais je dois le digérer, accepter la leçon et devenir plus sage, si possible, et plus riche en termes d'expérience", a-t-il continué.